Dziambor ostrzega kierowców: „Uważajcie na siebie! PiS czai się za rogiem i szuka pieniędzy”

REKLAMA

Prezes Wolnościowców Artur Dziambor przestrzega za pośrednictwem mediów społecznościowych polskich kierowców przed wysokimi mandatami. „PiS czai się za rogiem” – pisze prawicowy polityk.

„Uważajcie na siebie! Nie tylko na ulicach, ale i na parkingach! PiS czai się za rogiem i szuka pieniędzy…” – pisze na Twitterze Artur Dziambor – prezes Wolnościowców i lider Konfederacji na Kaszubach.

REKLAMA

Polityk udostępnił też swój wpis na Facebooku, gdzie dokładnie napisał, na jakie mandaty warto uważać o tej porze roku:

W rozpoczętym sezonie zimowym cennik wygląda tak:

❗️3000zł (a było 500zł) – mandacik za wyjechanie na ulicę niedokładnie odśnieżonym samochodem.

❗️50zł – mandacik za uruchomienie samochodu i pozostawienie go włączonego, by się nagrzał.

❗️300zł – mandacik za odśnieżanie wcześniej uruchomionego samochodu.

❗️ 300zł i 8 pkt. – mandacik za nieodśnieżone światła.

❗️ 500zł i 8 pkt. – mandacik za nieodśnieżone tablice rejestracyjne.

Mało? Dużo? Jedno jest pewne – policja ma motywację. *Nigdy nie rozumiałem tego zakazu odśnieżania uruchomionego samochodu. Mam wrażenie, że to standard jest 🤷🏻‍♂️

Uważajcie na siebie! Nie tylko na ulicach, ale i na parkingach! PiS czai się za rogiem i szuka pieniędzy… pic.twitter.com/O7iTjImyGA — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) November 24, 2022