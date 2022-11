Eko-terroryści zablokowali lotnisko. Politycy wzywają do „twardej reakcji” [VIDEO]

REKLAMA

Grupa eko-terrorystów z organizacji „Letzte Generation” (Ostatnie Pokolenie) regularnie blokuje drogi w stolicy Niemiec. W czwartek natomiast na dwie godziny wstrzymała działanie berlińskiego lotniska BER. Politycy wyrażają oburzenie, mówią o „nowej eskalacji” i wzywają do „twardej reakcji ze strony państwa prawa”.

Aktywiści z grupy „Letzte Generation” sparaliżowali operacje lotnicze na lotnisku Berlin-Brandenburg (BER) na prawie dwie godziny. Według policji federalnej dwie kilkuosobowe grupy dostały się w czwartek po południu na teren lotniska, a aktywiści transmitowali akcję na żywo na Twitterze. Można było ich zobaczyć, jak krótko po godzinie 16 przecięli ogrodzenie i weszli na teren lotniska.

+++ Air traffic stopped at #BER airport +++

Airoplanes are no mean of transport for common people. 80% of people never ever went anywhere by plane. Only one very wealthy percent is responsible for about of emissions caused by air traffic.#A22Networkpic.twitter.com/Avfg5tDMg4

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 24, 2022