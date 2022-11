Jan Kulczyk żyje? Joanna Przetakiewicz przerywa milczenie. „Nikomu się nie mieści w głowie, że…”

REKLAMA

W ostatnich latach w Internecie pojawia się coraz więcej doniesień i wątpliwości dotyczących śmierci Jana Kulczyka. Teraz głos w sprawie rzekomo sfingowanej śmierci miliardera zabrała jego była partnerka – Joanna Przetakiewicz.

Jan Kulczyk zmarł po nieudanym zabiegu w 2015 roku. Kilka miesięcy przed śmiercią był szantażowany, o czym dowiadujemy się z zapisów taśm z restauracji „Sowa&Przyjaciele”. Te tajemnicze wątki, które wyszły na jaw po jego śmierci, sprawiają, że wiele osób nie wierzy w to, że miliarder rzeczywiście nie żyje.

Jan Kulczyk żyje? Przetakiewicz przerywa milczenie u Kuby Wojewódzkiego

Po siedmiu latach od śmierci Jana Kulczyka głos ws. plotek, według których najbogatszy Polak miałby żyć, zabrała jego była partnerka – Joanna Przetakiewicz.

– Słyszę to ciągle. Może to jest tak, że tęsknimy za osobowościami, których jest coraz mniej, tęsknimy za ludźmi, którzy bardzo dużo dobrego wnieśli do publicznego życia, kulturalnego życia, biznesowego życia – powiedziała Przetakiewicz w ostatnim odcinku programu Kuby Wojewódzkiego.

– Może też jest tak, że wszystkim się wydawało, że Jan jest tak bogaty i w zasadzie mógł sobie kupić każdy szpital w Stanach Zjednoczonych, to czemu zmarł tak nieprzewidywalną, dziwną i niepotrzebną śmiercią. Myślą, że może to zostało sfingowane – dodała.

Była partnerka Jana Kulczyka wyznała Kubie Wojewódzkiemu, że okoliczności śmierci najbogatszego Polaka budzą emocje także u niej.

– Nikomu się nie mieści w głowie, zresztą prasa austriacka o tym dużo pisała, że ta operacja była niepotrzebna i była źle przeprowadzona. To jest oczywiście przykry temat, ale Jan nie żyje i taka jest prawda – powiedziała Joanna Przetakiewicz.