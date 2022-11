Orbán złożył obietnicę Morawieckiemu. „Jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję”

REKLAMA

Premier Węgier Viktor Orbán miał złożyć Mateuszowi Morawieckiemu obietnicę dotyczącą rozszerzenia struktur NATO – przekazał szef pisowskiego rządu. Doniesienia te potwierdzają informacje, które wsześniej podawały szwedzkie media.

Po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainie dwa nowe państwa – Królestwo Szwecji i Republika Finlandii – zaczęły aspirować do dołączenia do Paktu Północnoatlantyckiego. Niechętne akcesji państw nordyckich do sojuszy były władze w Budapeszcie.

Temat ten został poruszony podczas spotkania przywódców rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premier rządu w Warszawie przekazał, że jego budapesztański odpowiednik złożył mu pewną obietnicę.

– Zwróciłem się do pana premiera Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem taką obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, ta ratyfikacja nastąpi. A więc jest konkretna data, jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu liderów państw V4.

Trudno powiedzieć, czy jest to rzeczywiście sukces, bo wcześniej węgierski premier sugerował, że jego rząd może zgodzić się na akcesję nordyckich państw jeszcze w tym roku.

Informacje te potwierdzają doniesienia z listopada, które podawał szwedzki dziennika „Svenska Dagbladet”. Szwedzkie media informowały wówczas, że Orbán nie zgodzi się w tym roku na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO.