Tajemnicze spotkanie u papieża Franciszka. Przyjął nuncjusza apostolskiego w Rosji

Papież Franciszek przyjął w piątek na audiencji nuncjusza apostolskiego w Rosji arcybiskupa Giovanniego d’Aniello – podał Watykan w codziennym biuletynie. Nieznane są szczegóły spotkania, do którego doszło na początku 10. miesiąca agresji Rosji na Ukrainę.

Arcybiskup d’Aniello jest nuncjuszem w Rosji, czyli watykańskim ambasadorem, od ponad dwóch. W zeszłym roku mianowany został jednocześnie nuncjuszem w Uzbekistanie.

Przedstawiciele Watykanu zapewniają o gotowości do zaangażowania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Powtórzył to w czwartek watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, dodając: „Wszystko zależy od stron (konfliktu)”.

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej włoskiego Episkopatu – TV2000 kardynał Parolin przypomniał, że od początku Stolica Apostolska wyrażała gotowość zaangażowania się na rzecz zakończenia wojny.

– Papież powtarzał stale swą wolę doprowadzenia do tego, by zakończyć wojnę, ale także oddania się do dyspozycji, aby zaoferować warunki i otoczenie, by to nastąpiło. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi – powiedział Parolin.

Przyznał: „Są też działania dyplomatyczne, które nie przyniosły dotąd wielkich rezultatów”.