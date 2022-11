Wielki powrót „ministra pandemii”. Straszy statystykami zachorowań na grypę i zachęca do szczepień

REKLAMA

Zbliżamy się do 120 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowania na grypę tygodniowo, ponad 55 proc. przypadków dotyczy dzieci do 14 roku życia – przekazał w piątek „minister pandemii” Adam Niedzielski, zachęcając do szczepień.

Z najnowszych meldunków epidemiologicznych wynika, że od 1 do 22 listopada zanotowano w Polsce ponad 330 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono łącznie ponad 1300 skierowań do szpitala.

Zestawienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 listopada zanotowano 102 tys. 85 przypadków grypy i jej podejrzeń; od 8 do 15 listopada – 111 tys. 428, a od 16 do 22 listopada – 118 tys. 683. W kolejnych tygodniach wystawiono z tego powodu odpowiednio 403, 422 i 510 skierowań do szpitala.

„Zbliżamy się do 120 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowania na grypę tygodniowo. Ponad 55 proc. przypadków dotyczy dzieci do 14 roku życia. Między 16 a 22 listopada do szpitali z powodu grypy trafiło 510 osób. SZCZEPMY SIĘ PRZECIW GRYPIE. Szczepionek mamy pod dostatkiem” – przekazał na Twitterze szef MZ.

W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa od października do maja. Szczepienia przeciw grypie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny czas szczepienia powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności, który w Polsce występuje od stycznia do marca.