Wydadzą poza kontrolą. Sejm przyjął ustawę

Sejm przyjął ustawę, która wyłącza spod kontroli Sejmu część wydatków. Chodzi o poluzowanie tzw. reguły wydatkowej, która co do zasady miała ograniczać zapędy polityków, aby nie mogli zwiększać wydatków budżetu państwa ponad granicę, którą wyznacza aktualny stan koniunktury w gospodarce.

Wg ekspertów, w czasie dobrej koniunktury nie powinno się rozbudowywać wydatków ponad stan. W ten sposób, kiedy gospodarka wejdzie w cykl spowolnienia, w finansach publicznych jest więcej przestrzeni do działań, które mogłyby pomóc obywatelom w trudnym okresie.

Rząd PiS uważa, że w obecnej sytuacji reguła wydatkowa bardzo wiąże mu ręce. Dlatego wyjęto spod jej działania wydatki państwa związane ze wsparciem podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, inflacją oraz budżet na armię.

Wg wiceministra finansów, poluzowanie reguł fiskalnych da możliwość zwiększenia wydatków o 1% PKB ponad to, na co reguła pozwalała w 2022 roku, ale 1% to o 30 mld zł wydatków budżetowych więcej.

Dodatkowe kilkadziesiąt miliardów Ministerstwo Finansów chce wydać na tarcze antyinflacyjne i działania związane z sytuacją na Ukrainie.

Nie przekonał on jednak posłów opozycji. Polska 2050 i Konfederacja wnioskowały o odrzucenie projektu w całości. Nowe zasady co do reguły wydatkowej wejdą w życie natychmiast po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

