Dziś Polska gra na mundialu! Historia meczów z Arabią Saudyjską

Trzy mecze i trzy zwycięstwa – to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską, z którą biało-czerwoni zmierzą się w sobotę w drugim meczu fazy grupowej mundialu w Katarze.

Arabia Saudyjska po pierwszej kolejce jest sensacyjnym liderem grupy C. Arabowie pokonali faworyzowaną Argentynę 2:1 i coraz realniej mogą myśleć o wyjściu z grupy. Polacy, marząc o tym samym, meczu na pewno nie mogą przegrać, ale więcej niż wskazane jest zwycięstwo. Także po to, by zatrzeć niekorzystne wrażenie po bezbramkowym remisie z Meksykiem.

Historia spotkań jest zdecydowanie na korzyść Polski. Biało-czerwoni wygrali wszystkie dotychczasowe starcia z Arabią Saudyjską.

Inaugurujące wzajemne kontakty spotkanie odbyło się w kwietniu 1994 roku, na neutralnym terenie, we francuskim Cannes. Polacy, prowadzeni przez trenera Henryka Apostela, wygrali 1:0, a bramkę zdobył debiutujący w drużynie narodowej Tomasz Wieszczycki w 86. minucie.

Rewanż nastąpił już po ośmiu miesiącach. Na stadionie w Rijadzie, w grudniu 1994 roku, Polacy wygrali 2:1 po trafieniach Henryka Bałuszyńskiego i debiutującego wówczas w kadrze Tomasza Rząsy.

By było ciekawiej piłkarze Polski i Arabii Saudyjskiej tego dnia spotkali się po raz… trzeci w historii. Grali bowiem ze sobą w Rijadzie trzy dni wcześniej. Tyle, że mecz ten został potraktowany jako nieoficjalny. Polacy wygrali wtedy 2:0, po bramkach Jacka Dembińskiego i Tomasza Łapińskiego.

Biało-czerwoni w Rijadzie ponownie zjawili się w 2006 roku. Zespół trenera Pawła Janasa zwyciężył 2:1 po golach Łukasza Sosina. Była to trzecia i jak na razie ostatnia oficjalna potyczka obu jedenastek.

Historia meczów Polska – Arabia Saudyjska:

13.04.1994, Cannes: Polska – Arabia Saudyjska 1:0

10.12.1994, Rijad: Arabia Saudyjska – Polska 1:2

28.03.2006, Rijad: Arabia Saudyjska – Polska 1:2