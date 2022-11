Merkel tłumaczy się z rozmów z Putinem. Zero skruchy. Chciałaby „dobrej atmosfery” z Rosją

REKLAMA

W rozmowie z „Der Spiegel” Angela Merkel poruszyła temat swoich dobrych relacji z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Była kanclerz Niemiec nie tylko nie wyraża skruchy, ale jeszcze uważa, że to po części jej zasługa, że Ukraina skutecznie odpiera rosyjski atak.

„Gdy po 16 latach odchodziła ze stanowiska, była żegnana jako bohaterka wolnego świata. Rok później cały świat płonie. Była kanclerz przeszła od bycia wzorem do naśladowania do bycia osobą oskarżaną za odpowiedzialność za kryzys. Ona sama nie widzi jednak powodów do skruchy” – pisze „Der Spiegel”.

– Po aneksji Krymu w 2014 roku próbowaliśmy wszystkiego, by zapobiec kolejnym napaściom Rosji na Ukrainę i w detalach omawialiśmy sankcje – twierdzi Angela Merkel w rozmowie z niemiecką gazetą.

Były kanclerz RFN twierdzi, że to pośrednio dzięki niej Ukraina skutecznie broni się przed rosyjską inwazją. Polityk twierdzi, że „podczas negocjacji w Mińsku kupiła czas, który Ukraina mogła wykorzystać do lepszego odparcia rosyjskiego ataku”.

– Teraz jest ona silniejszym i bardziej odpornym krajem. Gdyby nie to, już wtedy zostałaby opanowana przez rosyjskie wojska – powiedziała 68-letnia Niemka.

Merkel o wojnie na Ukrainie

Angela Merkel twierdzi, że „wojna na Ukrainie zakończyła fazę euforii w historii”. – Dzisiaj mamy do czynienia ze światem, który znów jest pełen komplikacji. Historia się nie powtarza, ale obawiam się, że pewne wzorce powracają. Znika również duch pojednania – powiedziała.

Merkel tłumaczy się z rozmów z Putinem

Angela Merkel twierdzi, że zarówno ona, jak i inni przywódcy UE, byli zupełnie bezsilni wobec agresywnej polityki Władimira Putina.

– Nie tylko w przypadku Ukrainy. Także Naddniestrza i Mołdawii, Gruzji i Abchazji, Syrii i Libii – powiedziała Merkel i dodała: – Dla niego liczy się tylko siła.

Merkel chciałaby dobrej atmosfery między Niemcami a Rosją

Była kanclerz RFN wyraził podziw wobec walczących Ukraińców, ale stwierdziła, że „Niemcy nie powinny być pierwszym krajem, który wysyła najnowocześniejsze czołgi, ponieważ w Rosji nadal można z Niemcami stworzyć dobrą atmosferę”.

– Druzgocące jest to, że niewiele rozwiązań dyplomatycznych się sprawdza, a mimo to nie widać dla nich żadnej realnej alternatywy – twierdzi była przywódczyni Niemiec.