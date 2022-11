Osiem ofiar śmiertelnych po osunięciu ziemi na włoskiej wyspie [VIDEO]

REKLAMA

Osuwisko ziemi w miejscowości Casamicciola Terme pochłonęło budynek mieszkalny, a także wrzuciło kilka samochodów do morza. Do tergaedii doszło na włoskiej wyspie Ischia niedaleko Neapolu.

Osiem osób zginęło. Osunięcie się ziemi spowodowały ulewne deszcze; o czym poinformował w sobotę 26 listopada włoski minister infrastruktury Matteo Salvini. Dodał, że ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach.

Osuwisko miało miejsce w miejscowości Casamicciola Terme na północy wyspy. Straż pożarna nadal poszukuje zaginionych i liczba ofiar może ulec zmianie.

Casamicciola Terme to uzdrowisko liczące zimą 8000 mieszkańców. Miejscowość nawiedziło już trzęsienie ziemi w 2017 roku, w którym zginęły dwie osoby. Była też całkowicie zniszczona przez znacznie silniejsze trzęsienie ziemi pod koniec XIX wieku.

