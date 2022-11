Chińczyk ma przeprosić Teslę za oczernianie jej elektrycznego modelu SUV-a

REKLAMA

Chiński klient Tesli ma publicznie przeprosić firmę za „oczernianie elektrycznego SUV-a”. Poszło o wypowiedź w chińskich mediach społecznościowych, w których kwestionował jakość hamulców zakupionego pojazdu.

Obywatel Chin ma nie tylko przeprosić, ale i zapłacić odszkodowanie za zniesławienie firmy Tesla. Na chińskim portalu społecznościowym Douyin, ten właściciel Modelu X opisywał swoją „nieszczęśliwą przygodę”, kiedy to jadąc swoim SUV-em na drodze z Fuyang do Zhengzhou, nagle zauważył spadek prędkości.

Szybkość spadła ze 100 km/h do 60 km /h bez jego udziału, a co gorsza hamulce pojazdu zawiodły i naraziły jego życie na niebezpieczeństwo. W wywiadzie dla kilku chińskich mediów opisał później Model X jako „zabawkę do popełnienia samobójstwa” i mówił, że będzie chciał uzyskać odszkodowanie.

Jego publiczne wystąpienia nie przeszły niezauważone. Grupa Tesla skierowała sprawę do sądu. Sędziowie zauważyli, że zeznania kierowcy były w niektórych punktach niespójne. Twierdził, że Tesla nigdy się z nim nie kontaktowała, ale firma przedstawiła dowody, że było inaczej. Okazało się także, że firma Elona Muska proponowała właścicielowi sprawdzenie pojazdu w celu jego naprawy serwisowej, ale ten ofertę odrzucił.

Sąd uznał, że wersja opowiadana i opisywana przez kierowcę zaszkodziła reputacji Tesli. Sędziowie skazali go na złożenie przeprosin w lokalnych mediach. Nakazano mu również zapłacić Tesli 1400 dolarów.

To nie pierwszy raz, kiedy producent samochodów został niesłusznie oskarżony. Za każdym razem firma uzyskiwała przeprosiny, a czasem i wypłatę odszkodowania. Trzeba jednak zauważyć, że grupa wycofała ponad 80 000 pojazdów w Chinach z rzeczywistego powodu nieprawidłowego działania oprogramowania i pasów bezpieczeństwa.

