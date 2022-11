Minister podał się do dymisji, bo na opublikowanej fotografii towarzysząca mu kobieta nie miała… zasłoniętych włosów

REKLAMA

Takie rzeczy m.in. w Iranie, gdzie od tygodni trwają protesty przeciw wymogowi noszenia chust przez kobiety. Reżim ajatollahów ani myśli ustępować i nawet nasila represje. Jednak gdzie drwa rąbią, lecą i wióry i ofiarą zwracania uwagi na stroje padł nawet minister tego kraju.

Rostam Ghasemi, irański minister transportu i rozwoju miast, opuścił stanowisko po tym, jak jego zdjęcie z dziewczyną pojawiło się ponownie w mediach społecznościowych. Kobieta jest na nim bez zasłony.

Oficjalnie we wtorek 22 listopada minister złożył rezygnację ze stanowiska z powodu „pogorszenia się stanu jego zdrowia”. Taką przyczynę podaje rządowy dziennik „Tehran Times”. Media, jak „Iran International”, potwierdzają, że ten były wysoki rangą oficer korpusu Gwardii Rewolucyjnej „choruje na raka”.

Prawdziwy powód ma być zupełnie inny. Poszło o fotografie sprzed ponad dziesięciu lat, przedstawiające go z dziewczynę z rozpuszczonymi włosami. Zdjęcia ciągle powracały w sieciach społecznościowych i sytuacja stala się co najmniej krępująca dla rządu, który próbuje stłumić protest po śmierci Mahsy Amini, która została pobita za to samo.

Zdjęcia zostały zpodobno robione w 2011 roku w Kuala Lumpur w Malezji. Rostam Ghasemi był tam dwa lata po śmierci swojej żony. Jednak „podwójna moralność” wzburzyła ludzi. Jest to ilustracja sprzeczności między elitą rządzącą w Iranie, której nie dotyczą surowe prawa islamskie, a resztą społeczeństwa, które jest do tego zmuszane.

