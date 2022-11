Nożownik zaatakował miting prawicowej partii VOX w Hiszpanii [VIDEO]

REKLAMA

W Walencji odbywało się uliczne spotkanie zwolenników prawicowej i antyimigranckiej partii Vox. Wtargnął na nie osobnik z nożem, który groził i zaatakował zebranych. Został zatrzymany i aresztowany przez policję.

Incydent miał miejsce w sobotę rano 26 listopada. Według rzecznika partii Santiago Abascala osoba uzbrojona w nóż została spacyfikowana dzięki interwencji policjanta Ricardo Ferrisa, który był tam jako uczestnik.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać moment napięcia, kiedy to lokalna policja odpędza i odprowadza do radiowozu napastnika. Według różnych źródeł, napastnik podszedł do tablicy informacyjnej partii i nagle wyciągnął nóż. Zaczął grozić aktywistom oraz radnemu Vox z Walencjii José Gosálbezowi.

Pochodzenie napastnika pokazuje nagrany filmik z tego incydentu. Takie wydarzenia sporo mówią jednak o atmosferze nienawiści rozpętanej wobec partii prawicy.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Una persona ha atacado hoy la mesa informativa de @vox_es en Valencia. Gracias a Ricardo Ferris, policía nacional, que por suerte estaba en la mesa. El atacante, que llevaba una navaja y ha amenazado a nuestros afiliados, ha sido detenido por la @policia. pic.twitter.com/xbidbhQimK — VOX Valencia (@VOX_Valencia) November 26, 2022