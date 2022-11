Po szczepieniu zaczęła mieć problemy ze zdrowiem. Sąd zadecydował

REKLAMA

Nauczycielka przyjęła szczepionkę przeciwko koronawirusowi, a potem zaczęła mieć notoryczne problemy ze zdrowiem. Łączy to z covidowym preparatem. Sąd zdecydował właśnie o wystosowanym przez nią pozwie.

62-latka pracuje w niemieckiej szkole specjalnej. Pod koniec marca 2021 roku zaszczepiła się przeciwko covidowi w mobilnym punkcie w jej placówce. Przyjęła preparat firmy AstraZeneca. Mniej więcej tydzień później zaczęła mieć problemy ze zdrowiem trwające do dziś.

Kobieta postanowiła pójść z tą sprawą do sądu. Jej zdaniem, powikłania po podaniu preparatu powinny być traktowane jak wypadek w pracy.

Jak argumentuje, udział w akcji szczepień zaproponował jej pracodawca, czyli land Dolna Saksonia. Nauczycielka uważa więc, że to land ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzyło.

Sąd Administracyjny w Hanowerze nie przyjął jednak tego argumentu i oddalił skargę. Rzecznik instytucji poinformował, że land Dolna Saksonia udostępnił na ternie szkoły pomieszczenia dla kadry wykonującej szczepienia, ale nie odpowiada za zorganizowanie samej akcji. To z kolei przypisuje się regionowi i miastu Hanower.

Wyrok nie jest prawomocny. 62-latka może odwołać się do Wyższego Sądu Administracyjnego w Lüneburgu.

Producent pozwany, ruszył proces

Nie jest to odosobniony przypadek jeśli chodzi o powikłania po covidowym szczepieniu. 37-letni Sebastian Schoenert postanowił sądzić się bezpośrednio z producentem.

Szczepionkę AstraZeneki przyjął w maju 2021 roku. Następnie rozwinęła się u niego niebezpieczna zakrzepica zatok żylnych mózgu. Jak przekonuje, przeżył tylko dlatego, że lekarze od razu właściwie go zdiagnozowali. Gdyby odpowiednie działania podjęto później, już by nie żył.

Lekarze wskazują, że to właśnie covidowa szczepionka AstraZeneki wpłynęła na nagłe pogorszenie stanu zdrowia 37-latka i doprowadziła do zakrzepicy zatok i żył mózgowia.

W czerwcu 2021 r. Szpital Uniwersytecki w Tybindze opisał ten efekt uboczny jako „nowo zdefiniowany zespół, który prowadzi do powstawania skrzepów w rzadkich miejscach (…) i prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi”.