Republikanie obiecują dalsze wsparcie dla Ukrainy, ale z większą odpowiedzialnością

Republikanin Michael McCaul powiedział w niedzielę w „This Week” ABC, że Izba Reprezentantów będzie nadal udzielać poparcia Ukrainie, ale będzie to robić z większą „odpowiedzialnością” niż dotychczas. Dodał też, że Republikanie „nie zamierzają wystawić Ukrainie czeków in blanco”.

Słowa McCaula przypominają wypowiedzi przywódcy republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów, Kevina McCarthy’ego podczas kampanii wyborczej, że Republikanie nie „wypiszą czeku in blanco” Ukrainie w czasie recesji gospodarczej.

McCaul skrytykował pakiety pomocy Demokratów dla Ukrainy, którzy, jak powiedział, wysłali trochę pieniędzy, jednocześnie uzupełniając amerykańskie zapasy broni. „Republikanie nie będą rządzić w ten sposób” – powiedział.

„Zamierzamy to zrobić w odpowiedzialny sposób, z przejrzystością dla narodu amerykańskiego. To są dolary amerykańskich podatników. Czy to zmniejsza naszą wolę pomocy Ukraińcom w walce? Nie, ale zamierzamy to zrobić w odpowiedzialny sposób” – dodał.

McCaul powiedział, że jest przekonany o utrzymaniu i kontynuacji wsparcie USA dla Ukrainy w kontrolowanej przez Republikanów Izbie Reprezentantów. „Myślę, że większość w Izbie Reprezentantów, po obu jej stronach, popiera ten wysiłek” – stwierdził. Wyraził też wsparcie dla dostarczenia Ukrainie broni dalekiego zasięgu i systemu obrony powietrznej, aby Ukraina mogła bronić swojej infrastruktury.