Sportowa konfrontacja Walii z Anglią pobudziła podobno walijski „nacjonalizm”

Mecz z Anglią mobilizuje Walię sportowo, ale i politycznie. Walia nie brała udziału w mundialu od 1958 roku. Tegoroczny awans pobudził ich dumę narodową, a nawet jak piszą media „nacjonalizm”. Walia to celtycka kraina historyczna.

Kraj jest położony w południowo-zachodniej części wyspy Wielka Brytania, na zachód od Anglii, nad Morzem Irlandzkim i Celtyckim. Stolicą Walii jest Cardiff. Ten kraj liczy tylko 3,1 miliona mieszkańców. Sport jest tam jednak bardzo ważnym elementem tożsamości. Dobrym przykładem jest tu walijski aktor Michael Sheen. Odwiedził piłkarzy i mówił o walijskiej dumie.

Michael Sheen na tym nie poprzestał i tak się rozpędził, że zaatakował księcia Williama, przyszłego króla Anglii. Poszło o to, że Książę poszedł przywitać się z angielską drużyną, ale nie odwiedził… Walijczyków.

Tymczasem książę William nosi też tytuł… Księcia Walii. W sieciach społecznościowych Michael Sheen skrytykował go i poprosił o rezygnację z tego tytułu. Wiadomość chyba trafiła do adresata, bo tuż przed rozpoczęciem mundialu książę William opublikował tweet zachęty dla futbolistów, zarówno w języku angielskim, jak i walijskim.

Jednak konfrontacja Anglia-Walia przybiera też polityczny obrót. Do tej pory Walijczycy byli przyzwyczajeni raczej do budzących emocje pojedynków rugbistów. Teraz doszedł futbol. Spotkanie zaplanowane we wtorek 29 listopada w piłce nożnej wykracza poza ramy czysto sportowe.

Po tym mundialu walijska federacja planuje m.in. zmienić nazwę. Jej kierownictwo chce podjąć kroki, aby drużyna narodowa nazywała się „Cymru”, co jest nazwą walijską, a nie Walia, co jest już tłumaczeniem angielskim.

Na ciągoty separatystyczne Walii można jednak patzryć z przymrużeniem oka. Walia zachowała odrębność kulturową i jest krajem dwujęzycznym. Ponad 560 tys. mieszkańców posługuje się językiem walijskim, który szczególnie rozpowszechniony jest w zachodnich i północnych częściach kraju. Jest to jednak odrębnośc głównie kulturowo-sportowa.

Kraj reprezentowany jest przez własną drużynę na wielu międzynarodowych imprezach sportowych, m.in. w Pucharze Świata FIFA, Mistrzostwach Europy UEFA, Pucharze Świata w Rugby oraz na Igrzyskach Wspólnoty Narodów.

