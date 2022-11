Stany Zjednoczone oficjalnie zakazały używania u siebie chińskiego sprzętu telekomunikacyjnego

REKLAMA

To nowy poziom napięć w relacjach chińsko-amerykańskich. Amerykański regulator telekomunikacyjny (FCC) ogłosił w piątek 25 listopada, zakaz dostarczania sprzętu i usług telekomunikacyjnych przez blisko pół tuzina chińskich firm.

Dekret dotyczy sprzedaży jakiegokolwiek sprzętu w USA i nie pozwala na uzyskanie pozwolenia dla produktów tych firm do obrotu. Dotyczy to Huawei i ZTE, które już w przeszłości były objęte restrykcjami, firm Dahua i Hikvision, które dostarczają sprzęt do nadzoru wideo, oraz Hyter, który specjalizuje się w sprzęcie radiowym. Produkty, które zostały wcześniej zatwierdzone przez FCC, będą na razie nadal używane.

„Te nowe zasady stanowią ważną część działań podjętych w celu ochrony narodu amerykańskiego przed zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego związanymi ze sprzętem telekomunikacyjnym” – powiedziała w oświadczeniu prezes FCC Jessica Rosenworcel.

Regulator rozważa również ponowne rozpatrzenie wydanych już zezwoleń oraz procedur przeglądu obowiązujących zakazów. Chińscy producenci sprzętu telekomunikacyjnego są od dawna podejrzewani o szpiegostwo na rzecz Pekinu.

Źródło: AFP