Szczególne modlitwy w Archidiecezji Krakowskiej za ojczyznę rozpoczynają się od Adwentu

REKLAMA

Dwa razy w miesiącu, w pierwszą sobotę miesiąca i 14. dnia każdego miesiąca, będą się odbywały w kościołach archidiecezji krakowskiej szczególne modlitwy w intencjach Ojczyzny. Zaapelował o nie metropolita abp Marek Jędraszewski. W liście na rozpoczynający się adwent podkreślił, że ostatnie tygodnie i miesiące naznaczone są wieloma niepokojami.

Metropolita prosi, by wierni całej Archidiecezji Krakowskiej każdego miesiąca – od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku – dwukrotnie gromadzili się na takich nabożeństwach. Będą to modlitwy różańcowe za ojczyznę.

REKLAMA

Każdemu miesiącowi ma patronować polski święty, błogosławiony lub sługa Boży, którego życie było głęboko wpisane w dzieje narodu. Metropolita krakowski podkreślił, że „ostatnie tygodnie i miesiące naznaczone są wieloma niepokojami, które wszyscy głęboko przeżywamy”. Dodał, że „niepokój wywołują zarówno wydarzenia poza granicami Polski, jak wewnątrz kraju”.

Abp Marek Jędraszewski powiązał „wydarzenia zewnętrzne” przede wszystkim z wojną, którą „Rosja wypowiedziała wolnej i suwerennej Ukrainie”. Zauważył, że „tragiczne skutki wojny dotknęły polskiego terytorium, powodując śmierć dwóch rodaków w Przewodowie w województwie lubelskim”.

Nawiązał także niepokojów, które budzą także różnego rodzaju naciski „wywierane z Zachodu na Polskę, które częstokroć mają charakter czysto ideologiczny, bezsprzecznie wrogi wobec głęboko wpisanego w tożsamość naszej Ojczyzny chrześcijańskiego systemu wartości”.

W Polsce troską napawają „postawy niektórych środowisk, które swój ewentualny sukces wyborczy programowo wiążą z przemocą słowną budowaną na oczywistych kłamstwach, fake newsach i półprawdach”. Hierarcha ocenił, że te środowiska biorą często za swój cel Kościół. Metropolita przypomniał m.in. wydarzenia z Myślenic z 14 listopada, gdzie kierowcę ks. bpa Roberta Chrząszcza zaatakował i ranił nożem pijany mężczyzna.

Hierarcha zauważył, że „droga od przemocy słownej do fizycznej jest niezwykle krótka. Sztucznie wytwarzana atmosfera agresji może prowadzić do czynów przestępczych, zagrażających zdrowiu i życiu drugiego człowieka”. Podkreślił, że w obliczu różnych zagrożeń tym bardziej potrzebny jest pokój. Chrystusowy pokój opiera się, w odróżnieniu od pokoju ludzkiego, „na miłości i z miłości wypływa” – dodał abp Jędraszewski.

Źródło: PAP/ wPolityce