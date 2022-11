Ukraińcy zacierają ręce: „To mądra inicjatywa Polski”

REKLAMA

To mądra inicjatywa Polski, czekamy na decyzję Niemiec – oświadczył w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, odnosząc się do propozycji rządu warszawskiego, by oferowane Polsce przez Niemcy wyrzutnie Patriot umieścić na zachodniej Ukrainie przy granicy z naszym biednym krajem.

„«System Patriot» i «eskalacja» to słowa, które nie mogą pojawić się w tym samym zdaniu. W obronie powietrznej nie chodzi o ofensywę, tylko o ochronę dzieci i cywilów przed pociskami” – grzmiał Podolak na Twitterze.

REKLAMA

„Mądra inicjatywa Polski. Właściwe słowa sekretarza generalnego NATO. Czekamy na decyzję Niemiec” – dodał.

"Patriot system" and "escalation" – words that cannot be in the same sentence. Air defense is not about offensives, but about protecting children and civilians from missiles. A wise initiative by Poland. Correct words of the NATO Secretary General. Waiting for Germany's decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022