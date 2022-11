Unia Europejska odlatuje w kierunku „wielokulturowości” [VIDEO]

REKLAMA

Z okazji Europejskiego Roku Młodzieży UE wyprodukowała filmik, na którym młoda muzułmanka w woalu mówi o „przyszłości europejskich wartości”. W obliczu kontrowersji Komisja Europejska ten materiał wizualny wycofała z sieci społecznościowych, ale sprawa ilustruje coraz większą aberrację wprowadzania na naszym kontynencie „wielokulturowości”.

Gotowość Unii do promowania islamu jako podstawowej wartości europejskiej wywołała bunt wielu polityków, i to niekoniecznie prawicy. W końcu islam nie jest najlepszą ilustracją dla emancypacji kobiet…

Inni zwracali uwagę na wsparcie z publicznych pieniędzy propagandy służącej islamizacji krajów UE. Przypominali milczenie Unii np. wobec masakr chrześcijan w Afryce, czy wspieranie przez lewicę rozwoju islamu w Europie.

Pour l’Année européenne de la jeunesse, l’UE met en scène une jeune femme voilée pour “parler de l’avenir des valeurs européennes” (MàJ : Face à la polémique, la Commission retire le visuel de ses réseaux sociaux) https://t.co/rpWsNjIy1Z pic.twitter.com/12HwRZzx90 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) November 25, 2022

Padały pytania do KE o to, czy „zawoalowana kobieta” to „wartość europejska”?

„Czy Komisja uważa, że ​​zawoalowana kobieta jest odpowiednim medialnie przedstawieniem europejskiej młodzieży?” Odpowiedzi udzieliła komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Maria Gabriel. W stylu typowej nowomowy brukselskiej:

„Komisja jest zaangażowana w promowanie i ochronę europejskich wartości zapisanych w traktatach i Karcie praw podstawowych UE. Wartości te obejmują zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię lub przekonania (art. 21) oraz poszanowanie dla kultur, wyznań i języków (art. 22)”.

Przypomniała też, że w orędziu z 2021 r. przewodnicząca Komisji Leyen powiedziała, że „Europa potrzebuje wszystkich młodych ludzi”. W związku z tym Europejski Rok Młodzieży 2022 ma być „integracyjny”. „Włączenie”, czyli „inkluzywność” było jednym z dziewięciu tematów Europejskiego Roku Młodzieży.

Głosy sprzeciwu były jednak liczne, także w PE. Mówiono o „kampanii szkodliwej dla wszystkich kobiet”, sprzyjaniu „islamizacji Europy”, itd. Materiał w końcu wstydliwie wycofano. Wydarzenia zamykające Europejski Rok Młodzieży odbędą się 6 grudnia w Parlament w Brukseli.

To, że w KE takie pomysły nikogo nie poruszyły, tłumaczy może sama atmosfera „wielokulturowej” Brukseli, gdzie urzędują. Poniżej scena ze „stolicy Europy”, która sporo tłumaczy:

Bienvenue à Bruxelles, capitale de l'Europe ! pic.twitter.com/7b8gVlBHo0 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 25, 2022