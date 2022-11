Brytyjczycy przekazują TO Ukrainie. Resort obrony potwierdza [VIDEO]

REKLAMA

Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło w niedzielę, że ramach pomocy dla Ukrainy przekazuje temu krajowi naprowadzane laserowo pociski Brimstone 2, mające dwukrotnie większy zasięg niż ich poprzednia wersja.

To, że Wielka Brytania oprócz pocisków Brimstone, o których przekazywaniu informowano już ok. pół roku temu, wysyła także ich nową wersję, ujawnił we wtorek dziennik „Daily Telegraph”.

REKLAMA

W niedzielę ministerstwo obrony zamieściło na Twitterze nagranie wideo z bazy RAF Brize Norton, na którym pokazano, jak pociski Brimstone 2 są ładowane do samolotów transportowych oraz wyjaśniono, jak one działają.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022