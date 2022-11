Ekoterroryści w filharmonii. Obsługa wyniosła ich razem z barierką [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Głupota ekoterrorystów zatacza coraz szersze kręgi. Walczący z klimatem aktywiści przyklejają się, gdzie popadnie. Po atakach na sztuki wizualne przyszedł czas na muzykę. W hamburskiej filharmonii dwoje aktywistów przykleiło się do barierki, która – jak się okazało – nie była dobrze przytwierdzona do podłoża. Zostali wyniesieni za kulisy wraz z nią.

Ekoterroryści chcieli zaprotestować w filharmonii w niemieckim Hamburgu. Dwoje aktywistów ubranych w odblaskowe kamizelki weszło z widowni hamburskiej Elbphilharmonie na dyrygencki pulpit i przykleiło się do barierki. Nikt ich nie zatrzymał. Ekoterrorystka zaczęła ze sceny wygłaszać swoje przesłanie. Melomani jednak nie byli zainteresowani wsłuchiwaniem się w jej głos, zamiast muzyki.

Zgormadzeni na widowni ludzie zagłuszali jej wynurzenia głosami dezaprobaty – tzn. wołając „aus”, co znaczy mniej więcej tyle, co „won”. Gdy wydawało się, że przynajmniej klejenie poszło zgodnie z planem, wyszło na jaw, że poręcz nie była solidnie przytwierdzona do podestu. Jeden z pracowników filharmonii wymontował ją i wraz z ekoterrorystami wyniósł za kulisy.

Koncert saksońskiej orkiestry ostatecznie rozpoczął się z małym opóźnieniem. W programie znalazły się m.in. I Symfonia Johannesa Brahmsa i Koncert skrzypcowy D-dur Ludwiga van Beethovena.

Za „protestem” stała grupa Letzte Generation. Według nordkurier.de, celem ekoterrorystów było zwrócenie uwagi na rzekomo zbliżającą się wielkimi krokami katastrofę klimatyczną.

– Jak jest tylko jeden koncert skrzypcowy Beethovena, tak mamy tylko jedną planetę, której granice wytrzymałości tak lekceważymy, że katastrofy związane z klimatem stają się coraz częstsze i coraz bardziej śmiercionośne – grzmiała działaczka ekoterrorystycznej grupy na nagraniu zarejestrowanym po nieudanej próbie „protestu” w filharmonii.

++ Festgeklebt bei Beethoven-Konzert ++ „Wollen wir wirklich unseren Kindern die Lebensgrundlage nehmen, weil es zu bequem ist etwas zu ändern?“ Genau wie es nur ein Violinkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten. #Elbphilharmonie pic.twitter.com/d9AzeK8Je5 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 23, 2022

„Pamiętajcie, przyklejajcie się do dobrze umocowanych przedmiotów, bo inaczej będzie wstyd” – skwitował na Twitterze redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com Tomasz Sommer.

Pamiętajcie, przyklejajcie się do dobrze umocowanych przedmiotów, bo inaczej będzie wstyd. https://t.co/pMPj899Dnv — Tomasz Sommer (@1972tomek) November 26, 2022

„«Letzte Generation» ku pamięci Duane’a Hansona. Niepokojący hiperrealizm #kunstharz” – skomentował niemiecki dziennikarz Jan-Eric Peters.

W ostatnim czasie ekoterroryści przeprowadzili serię ataków na słynne obrazy. Wśród obranych za ich cel znalazły się m.in. „Siewca” i „Słoneczniki” Vincenta van Gogha, czy „Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera.