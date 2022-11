Putin chce wywołać chaos w Mołdawii? Polscy eksperci z UKE udzielili wsparcia w obronie przed kryzysem energetycznym

REKLAMA

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) udzielił wsparcia mołdawskiemu ANRCETI w zakresie obrony przed kryzysem energetycznym.

Prounijna Mołdawia już od dawna znajduje się na celowniku Kremla. Wystarczy wspomnieć o szantażach energetycznych, które stosuje rosyjski Gazprom, ograniczając dostawy surowców energetycznych. Jak się okazuje, kryzys pogłębiają również ataki rakietowe na Ukrainę, które niszczą infrastrukturę krytyczną zapewniającą przesył energii do sąsiedniej Mołdawii. W opinii ekspertów jest to element planowej destabilizacji sytuacji wewnętrznej w tym kraju. Z myślą o przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom polski Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) już rok temu rozpoczął serię szkoleń dla swojego mołdawskiego odpowiednika, czyli ANRCETI (Krajowa Agencji Regulacyjna do spraw Komunikacji Elektronicznej i Technologii Informacyjnych).

„Cele ataków rakietowych nie są przypadkowe. Rosjanie wymierzają je w infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą na Ukrainie. Bombardowania oddziałują także na Mołdawię, bo ta silnie powiązana jest z energetyką ukraińską. (…) Rosja nie prowadzi otwartej wojny z Mołdawią. Kiszyniów uczestniczy natomiast w wojnie energetyczną, którą Putin rozpętał latem 2021 roku. Od miesięcy Gazprom wystawiał Mołdawii rachunki na coraz bardziej rygorystycznych warunkach. Tylko dzięki wsparciu krajów zachodnich mogły zostać one opłacone. Ataki na Ukrainę pogłębiły problem i spowodowały problemy w dostawie energii” – wyjaśnił w rozmowie z WP Wojciech Jakóbik, ekspert ds. energetycznych oraz redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl.

Współpraca polsko-mołdawska

Jak podaje polski Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), celem programu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych było „wsparcie regulatora mołdawskiego w obszarach dot. współdzielenia infrastruktury telekomunikacyjnej, usługi powszechnej, obowiązków licencyjnych związanych z wykorzystaniem pasma 3,5 GHz oraz transgranicznego doręczania paczek pocztowych”.

Współpraca polskiego UKE i mołdawskiego ANRCETI w zakresie obrony infrastruktury krytycznej obu państw może być kontynuowana w przyszłości. Podsumowanie dotychczasowych prac i rezultatów projektu miało miejsce 22 listopada 2022 r. w formie wideokonferencji, a w spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes UKE Jacek Oko, eksperci UKE oraz przedstawiciele ANRCETI.