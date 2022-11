Spotkania online: dobre praktyki realizacji spotkań online

Jeśli prowadzisz biznes szkoleniowy, lub będziesz uczyć grupę, ważne jest, aby mieć dobre praktyki w zakresie realizacji spotkań online. Nie dla każdego ten format jest odpowiedni, ale można go wykorzystać do uczenia nowych umiejętności lub wdrażania nowego oprogramowania, czy chociażby do celów sprzedażowych. Zobacz, jak przygotować się do spotkań online.

#1 Sprawdź swoją dostępność

Jeżeli pracujesz w domu, wybierz czas i miejsce spotkania online, abyś był dostępny i gotowy do pracy. Nie ma nic gorszego niż wpadanie w kłopoty z dostępnością lub nieuwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie spotkania. Czasami lepiej jest odwlec spotkanie o kilka godzin, aby mieć wystarczająco dużo czasu na odpowiednie przygotowania. Ustalenie daty spotkania powinno być uzgodnione z uczestnikami!

#2 Wysyłaj notatki podsumowujące

To istotny krok szczególnie dla spotkań sprzedażowych. Jeśli właśnie zakończyłeś konwersację z klientem, nie pozwól, by po odłożeniu słuchawki i wyłączeniu kamerki… wszystko się skończyło. Zwróć uwagę na podstawowe informacje i prześlij je swojemu klientowi w formularzu tekstowym, aby mógł je przeczytać i odpowiedzieć na nie.

#3 Nagrywaj swoje spotkania online

Oczywiście tylko wtedy, kiedy pozwoli Ci na to klient! Nagrywanie rozmów może pozwolić Ci podnieść ich jakość i wrócić do nich w razie potrzeby. To szczególnie przydatne podczas konsultacji, gdzie musisz zapamiętać wiadomości od swoich gości lub osób, które pracują dla Ciebie. Jeśli masz wiele takich spotkań dziennie, nietrudno o pominięcie jakiegoś ważnego szczegółu – dlatego warto nagrywać rozmowy, aby mieć pod ręką archiwum. Nagrywać spotkania możesz np. dzięki aplikacji Zoom.

#4 Nigdy nie umawiaj się bez agendy

Wszyscy mamy tylko 24 godziny na dobę. Co to oznacza? Każdy czas powinieneś wykorzystać w maksymalnie efektywny sposób. W tym celu dobrze jest przygotować agendę, która pozwoli Ci skupić się na określonych tematach i nie przegapić żadnych ważnych punktów. To także ważne dla Twoich rozmówców, którzy będą wiedzieć, czego się spodziewać na spotkaniu. Doskonały start – od lepszego zrozumienia powiązanych zasobów i wskazówek do następnych kroków po spotkaniu.

#5 Używaj narzędzi

Umożliw swoim klientom bezpośrednią rezerwację spotkań online z poziomu wygodnego panelu, a zobaczysz, że Twój biznes rozwija się szybciej. Wygoda to coś, co trafia do klientów, dlatego wybierz narzędzie, które Ci pomoże. Stworzenie profesjonalnej strony internetowej i ustawienie systemu rezerwacji spotkań to pierwsze kroki. Możesz wykorzystać gotowe narzędzia np. system rezerwacji Calendesk, który jest świetną alternatywą do tradycyjnych metod. Sprawdza się wyjątkowo dobrze przy organizacji spotkań online.

Podsumowanie oraz rekomendacja

Ile razy siedząc na spotkaniu online czujesz się bezradny lub zagubiony? Jest wiele dobrych praktyk, które można stosować podczas realizacji spotkań online – mamy nadzieję, że Ci się spodobają!

Jeśli szukasz systemu rezerwacji online, to sprawdź system Calendesk, który cieszy się ogromną popularnością w ostatnim czasie. Dzięki Calendesk będziesz w stanie uruchomić swoją własną stronę z system rezerwacji spotkań, wysyłać automatycznie powiadomienia email/SMS do klientów, czy przyjmować płatności online.