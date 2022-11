Szokujące sceny podczas derbów! Bramkarz w szpitalu po ataku kibica [VIDEO]

REKLAMA

Do szokujących scen doszło podczas derbów Izmiru w drugiej lidze tureckiej. Kibic wbiegł na boisko, wziął chorągiewkę z narożnika i zaczął okładać nią bramkarza. Sędzia skończył mecz już w pierwszej połowie.

Choć piłkarski świat elektryzuje się przede wszystkim mundialem w Katarze, to na całym świecie rozgrywane są m.in. mecze w miejscowych, niższych ligach.

W Turcji, na drugim poziomie rozgrywkowym, doszło do rywalizacji Goztepe z Altay, czyli derbów Izmiru. Kibice tłumnie wybrali się na trybuny, czuć było elektryzującą atmosferę towarzyszącą prestiżowym meczom.

Część fanów nie wytrzymała jednak „ciśnienia”. Zaczęło się od rzucania racami w sektor kibiców. Co najmniej trzy osoby zostały ranne, na murawie pojawiły się dwie karetki.

Three people were injured, including one severely, and two children, as a result of the flare thrown at the stadium during the Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) match which was disrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim zenç with a stick. pic.twitter.com/fy3daw1wz7 — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

Na czas udzielania pomocy medycznej mecz został przerwany. Wówczas na boisko wbiegł jeden z kibiców Goztepe. Wyciągnął chorągiewkę z narożnika, dobiegł do bramkarza Altay Ozana Oezenca i zaczął okładać go po głowie i plecach. Golkiper padł na murawę. Potem trafił do szpitala.

Napastnika odciągnęły służby porządkowe. Piłkarze stwierdzili jednak, że w takiej atmosferze nie będą kontynuować meczu, a sędzia przedwcześnie zakończył mecz. Kibice urządzili sobie „dogrywkę” poza stadionem.

„Po ataku bramkarz Altay Ozan Evrim Özenç doznał krwotoku i trafił do szpitala, ale jest przytomny” — napisał dziennikarz Gurbaksh Singh Chahal na Twitterze.

Following the game, more brawls can be seen on the streets directly outside the stadium. pic.twitter.com/8XUGzF5chI — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022