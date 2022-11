We Francji co czwarty więzień ma obywatelstwo innego kraju. Najwięcej jest…

REKLAMA

We Francji jest 60 709 tzw. miejsc operacyjnych w zakładach karnych. Liczba więźniów jest wyższa i wynosi 72 020 osadzonych. Jednak 18 068 to cudzoziemcy. Imigranci zdaniem „Le Figaro” częściowo wyjaśniają przeludnienie więzień.

Ich liczba we francuskich więzieniach mniej więcej odpowiada przepełnieniu więzień. 1 lipca na 72 020 więźniów administracja więzienna liczyła 53 952 obywateli Francji i 18 068 więźniów z paszportami innych państw.

Na czele narodowości najbardziej reprezentowanych w więzieniach znajdują się obywatele Afryki Północnej. Jest tu 3974 Algierczyków, 2093 Marokańczyków i 1254 Tunezyjczyków. Liczba Algierczyków wyraźnie wzrasta w porównaniu z np. 2021 r., kiedy to we francuskich więzieniach przebywało ich wówczas 2750 osób.

Jeśli odnieść te dane do całej społeczności algierskiej we Francji, która liczy oficjalnie 569 000 obywateli (nie wliczając zatrzymanych z podwójnym obywatelstwem), przestępczość w tej grupie narodowościowej jest ponad 5 razy wyższa niż np. społeczności portugalskiej, która jest we Francji prawie tak samo liczna, ale ma tylko 497 zatrzymanych.

Trzeba tu dodać, że przedstawione dane dotyczą tylko osób, które nie mają francuskiego obywatelstwa. W rzeczywistości okazałoby się, że liczba więźniów pochodzących np. z Afryki Północnej (posiadaczy podwójnego obywatelstwa) niemal dorównuje licznie etnicznych Francuzów.

Źródło: Le Figaro