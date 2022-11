Jak szybko i korzystnie sprzedać stary samochód?

Sprzedaż samochodu, który jest starym pojazdem może wcale nie być taka łatwa. Niestety klienci często oczekują od leciwych aut, tego co z oczywistych względów jest niemożliwe. Nieskazitelny lakier, niski przebieg oraz niezawodny stan techniczny – tych właściwości raczej nie uświadczymy w starych autach. Jak więc pozbyć się grata, którego nikt nie chce kupić?

Zastanów się nad skupem aut

Próbowałeś sprzedawać auto poprzez portal ogłoszeniowy? Wydaje się to być najbardziej domyślnym sposobem na to by sprzedać swój stary pojazd. Jednak by sprawnie sprzedać samochód tą drogą, musimy włożyć w to nieco wysiłku i nie raz również pieniędzy. Ogłoszenia (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich promowanie) mogą słono kosztować, a przygotowanie treści anonsu bywa pracochłonne.

Jeśli chcesz uniknąć trudu związanego z samodzielną sprzedażą auta i zrobić to niemalże błyskawicznie, koniecznie sprawdź ofertę jaką ma lokalny skup samochodów w Twojej okolicy. Firmy odkupujące pojazdy od swoich klientów często proponują nieco niższe ceny od tych, które moglibyśmy osiągnąć samemu pozyskując potencjalnego kupca, ale nie zawsze jest to regułą! Jest wiele przedsiębiorstw umożliwiających odsprzedanie wysłużonego auta w naprawdę rozsądnych cenach. A przy tym wszystkim zyskujesz to co nieraz jest bezcenne – swój czas. Właściwie to mnóstwo czasu! Nie robisz zdjęć, nie piszesz treści ogłoszenia, nie umawiasz się na jazdy próbne czy oględziny… Tylko jedziesz do skupu i sprzedajesz samochód. Jest to sporo szybsze i prostsze rozwiązanie, a może być i całkiem komfortowe. W niektórych firmach możesz nawet uzyskać opcję darmowego przyjazdu lawetą w dowolne miejsce – przez co tak de facto nie musisz nawet wychodzić z domu, aby sprzedać auto.

Może to czas by zezłomować auto

Nie wszystkie skupy aut przyjmują pojazdy w każdym stanie technicznym. Poszczególne z nich mogą przyjmować auta uszkodzone i powypadkowe, ale możesz też trafić na skup, który nie udziela takiej możliwości. Co wtedy? W takiej sytuacji warto rozważyć złomowanie pojazdu. Może okazać się, że w przypadku auta oddawanego na złom, również dostaniesz za nie atrakcyjną stawkę.

Stacje demontażu pojazdów zajmują się kasacją aut nienadających się do dalszej eksploatacji. Samochód jest rozbierany na części, tak by móc odzyskać z niego surowce wtórne, a reszta odpadów utylizowana jest zgodnie z wymogami prawa. Za złomowanie aut wypłacana jest ustalona kwota, płatna za każdy kilogram masy własnej pojazdu. Tak wiec przy stosunkowo sporym samochodzie, który sporo waży, możesz otrzymać całkiem okrągłą sumę.

Dodatkowo, po załatwieniu demontażu należy udać się do Urzędu Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu, a następnie powiadomić o tym ubezpieczyciela. Gdy załatwisz wszystkie formalności i wypowiesz polisę ubezpieczenia OC otrzymasz również zwrot nadpłaconej składki z niewykorzystany okres.

Porównaj oferty na sprzedaż pojazdu

Chcąc sprzedać stare auto skalkuluj opłacalność różnych możliwości. Jeżeli masz kilka ofert skonfrontuj je ze sobą zanim podpiszesz umowę. Niezależnie czy decydujesz się na upłynnienie auta na rynku wtórnym, lub wybierasz skup aut czy złomowanie, przelicz ostateczną kwotę jaką uzyskasz za auto pozbywając się go tymi różnymi drogami. Jeśli chodzi o sprzedaż samochodu to nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na to, by dobrze to zrobić. Trzeba spojrzeć na tą sprawę indywidualnie i zastanowić się nad różnymi rozwiązaniami.

Nie warto jest też odwlekać tego procesu w nieskończoność. Czasem korzystnie jest skorzystać z opcji sprzedaży starego pojazdu puki przedstawia jeszcze jakąkolwiek wartość. Samochody nie starzeją się jak wino (a przynajmniej nie zawsze), i raczej czym dłużej będziemy czekać, tym ostatecznie mniej na tym zarobimy.

Pamiętaj również, że bez względu na to jakim sposobem, aby sprzedać swój samochód musisz dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Sprzedawane auto musi mieć swoje dokumenty – Dowód Rejestracyjny, Kartę Pojazdu oraz Tablice Rejestracyjne. Tyczy się to zarówno sytuacji gdy sprzedajesz pojazd na umowę kupna-sprzedaży, jak i wtedy gdy zlecasz przeprowadzenie złomowania. Istotnym aspektem jest też opłacona polisa OC. Bez niej narażasz się na karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nawet gdy nie korzystasz z auta, ale jest ono zarejestrowane na Ciebie i Ty jesteś jego właścicielem.