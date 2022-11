Kuchnia z płytą indukcyjną – 3 polecane modele do 2000 zł

Urządzając nowoczesną kuchnię, sporo osób myśli o kuchni z płytą indukcyjną. Nic dziwnego, że skłaniają się ku temu rozwiązaniu. Ma ono wiele zalet, które wpływają na wybór takiego, a nie innego sposobu przygotowania posiłków. Alternatywami pozostają tradycyjne kuchnie gazowo-elektryczne oraz elektryczne. Dlaczego indukcja może być trafnym wyborem? Przyjrzyjmy się uważnie jej podstawowym atutom!

Kuchnia z płytą indukcyjną – najważniejsze zalety

Kuchnia z płytą indukcyjną ma zalety, którymi nie mogą poszczycić się alternatywne sprzęty do gotowania. Przede wszystkim, przy gotowaniu pobiera znacznie mniej prądu niż kuchnia elektryczna, nie wymaga również podłączenia do instalacji gazowej, jak w przypadku kuchenek gazowo-elektrycznych. W nowoczesnych budynkach nie ma w ogóle przyłącza gazu, są też użytkownicy, którzy nie chcą z tego rodzaju instalacji korzystać ze względów bezpieczeństwa.

Indukcja w tym kontekście wydaje się dobrym rozwiązaniem. Inną mocną stroną tego rodzaju sprzętu jest fakt, że powierzchnia kuchenki nie nagrzewa się. Minimalizuje to ryzyko poparzenia, zwłaszcza wtedy, gdy mamy w domu małe dzieci.

Czy kuchnia z płytą elektryczną ma jakieś wady? Najważniejsza wynika z zasady działania sprzętu w oparciu o wytwarzanie pola magnetycznego. Oznacza to, że aby móc korzystać z urządzenia, potrzebne są specjalne, ferromagnetyczne garnki. Koszt wymiany wszystkich naczyń do gotowania może być spory, zwłaszcza jeśli wcześniej korzystaliśmy z innego typu kuchni.

Trzeba mieć również świadomość, że koszty zakupu urządzeń indukcyjnych są zwykle wyższe niż w przypadku kuchenek elektrycznych.

Kuchnia z płytą indukcyjną – do zabudowy czy wolnostojąca?

Podobnie jak w przypadku innych sprzętów, powinniśmy zdecydować, czy kuchnię z płytą indukcyjną preferujemy w formie wolnostojącej czy do zabudowy. Do niewielkich pomieszczeń zdecydowanie lepiej sprawdzą się urządzenia wolnostojące. Jeśli zaś zależy nam na spójnym zaprojektowaniu całej przestrzeni kuchennej, można postawić na wersję do zabudowy.

Kuchnia z płytą indukcyjną – polecane modele

Jakie model kuchni z płytą indukcyjną wybrać? To zależy od budżetu. Jak wspomnieliśmy wyżej, za to rozwiązanie musimy zapłacić więcej niż za kuchenkę elektryczną lub gazowo-elektryczną. Zakładając budżet 2000 zł, znajdziemy kilka modeli, jednak więcej możliwości wyboru będziemy mieć, gdy dodamy do niego kilkaset złotych. Warto też sprawdzać regularnie promocje.

Przechodząc do konkretnych poleceń, czas przyjrzeć się najciekawszym modelom w zakładanym przedziale cenowym.

• Kuchnia indukcyjna AMICA 58IES2.322HTab(W) – propozycja od uznanego polskiego producenta AGD o szerokości 50 cm. Ma 4 pola grzewcze i piekarnik z termoobiegiem. Ważną zaletą jest zawsze chłodny front drzwi piekarnika, co sprawia, że urządzenie jest bezpieczne. Cały sprzęt pokryty jest emalią łatwoczyszczącą Easy Clean, przez co nie powinno sprawiać problemu utrzymanie kuchenki w porządku.

• Kuchnia indukcyjna AMICA 57IED3.325HTaDp(Bm) – elegancki model od tego samego producenta, z ceną lekko przekraczającą zakładany budżet. Kuchnia jest warta uwagi nie tylko ze względu na design. To urządzenie o szerokości 50 cm wyposażone jest w funkcję automatycznego łączenia pól AutoBridge, która wykrywa większe naczynie położone na płycie i pozwala na gotowanie na dwóch polach jednocześnie. Obiad dla gości lub większej rodziny? Nie ma najmniejszego problemu! Wygodną opcją jest też Hob&Go – garnek wystarczy ustawić w dowolnym miejscu płyty, by aktywowane zostało odpowiednie pole grzejne. Podobnie jak opisywany wcześniej model, także i tutaj mamy piekarnik z zawsze chłodnym frontem.

• Kuchnia indukcyjna AMICA 57IE3.323HTaD(Xv) – Amica bez wątpienia dominuje wśród polecanych modeli. Mamy tutaj elegancką kuchnię o szerokości 50 cm, wyposażoną w piekarnik o zawsze chłodnym froncie. Warto zwrócić uwagę na funkcję PowerBooster, która pozwala na szybsze gotowanie i smażenie.

Wymienione modele kuchenek indukcyjnych znajdziesz w MediaMarkt.pl.