Legenda argentyńskiego futbolu o Lewandowskim: Dziwnie się ostatnio zachowuje

Legenda argentyńskiej piłki – Mario Kempes – w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” ocenił kapitana polskiej drużyny, Roberta Lewandowskiego, przed meczem z Argentyną.

Kempes to mistrz świata z 1978 roku i 43-krotny reprezentant Argentyny w piłce nożnej. Legendarny zawodnik w rozmowie z polskimi mediami ocenił formę polskiego kapitana przed środowym meczem na mundialu w Katarze.

– Jak przyglądałem się ostatnio Lewandowskiemu, zachowywał się dość dziwnie. Inaczej niż zwykle. Nie tylko jeśli chodzi o sprawy czysto piłkarskie. Dużo protestuje, rozkłada ręce… Nie wiem, z czego to wynika. OK, to zdarza się wszystkim wielkim piłkarzom – Cristiano Ronaldo i Leo Messiemu też – ale w niczym nie pomaga – powiedział Kempes.

Kempes został także zapytany o to, czy „Lewy” jest najlepszym napastnikiem świata. Również w tej kwestii sportowiec dość surowo ocenił Polaka.

– Napastnikiem nie, bo są przecież jeszcze chociażby Benzema czy Mbappe. Oni są bardziej kompletni od Lewandowskiego. Ale jeśli zawęzimy to grono do samych strzelców, to można powiedzieć, że Robert jest najlepszy – stwierdził legendarny Argentyńczyk.

Mundial w Katarze – mecze Polaków. Kiedy grają Polacy? Gdzie obejrzeć?

W kolejnym meczu grupowym Polska zmierzy się z Argentyną (30.11). Do kolejnej fazy mistrzostw awansują z grupy dwie najlepsze reprezentacje.

Mecze z Kataru komentować będą:

Jacek Laskowski,

Dariusz Szpakowski (to jego ostatni mundial),

Robert Podoliński,

Przemysław Pełka,

Kazimierz Węgrzyn,

Maciej Iwański,

Marcin Żewłakow,

Mateusz Borek,

Janusz Michallik,

Sławomir Kwiatkowski,

Kamil Kosowski

Gdzie można obejrzeć mundial? Wszystkie mecze mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze transmitowane będą przez państwową telewizję w TVP1, TVP2 oraz TVP Sport. Jeśli spotkania będą odbywały się o tej samej porze – jeden mecz będzie w Jedynce, drugi – w Dwójce, a w TVP Sport będzie można oglądać transmisję łączoną.

Gdzie można obejrzeć mundial w Internecie?

Oficjalnym nadawcą mundialu 2022 w Polsce jest państwowa Telewizja Polska, więc to ona odpowiada za legalne transmisje w Internecie. Mundial w sieci można więc oglądać na stronie TVPSPORT.PL, w aplikacji mobilnej, aplikacji Smart TV oraz HbbTV.

„W internecie każde spotkanie pokażemy w dwóch streamach (oprócz tradycyjnego również alternatywny „ze stadionu”). Dostępne będą cztery ścieżki dźwiękowe: polska, angielska, z audiodeskrypcją oraz bez komentarza” – informuje TVP.