PiS traci przewagę. Dobry wynik Konfederacji [SONDAŻ]

PiS coraz wyraźniej czuje oddech opozycji na plecach, ponieważ pozycja partii władzy słabnie – pisze we wtorek „Super Express”. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę, to Zjednoczona Prawica zyskałaby 32,51 proc. głosów – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

„Super Express” przypomina, że miesiąc temu wynik Zjednoczonej Prawicy wyniósł 35,56 proc. – To dla nas motywacja do ciężkiej pracy – komentuje w gazecie poseł klubu PiS Tadeusz Cymański.

Gazeta zwraca uwagę, że kryzys energetyczny i rekordowa drożyzna do niedawna nie zmieniały znacząco wyników poparcia dla partii politycznych. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster przynosi jednak zmianę.

„Na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 32,51 proc. ankietowanych, czyli o ponad 3 pkt proc. mniej niż ten sam sondaż wskazywał w październiku! Z kolei na KO zagłosowałoby niewiele mniej Polaków niż na partię władzy – 30,45 proc.” – czytamy.

Zgodnie z wynikami badania podium zamknęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni, która otrzymałaby 11,56 proc. głosów. Na kolejnym miejscu znalazłaby się Lewica – Wiosna, SLD, Razem – z wynikiem 10,84 proc.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą zagłosowałoby 8,65 proc. wyborców. Poza parlamentem znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,87 proc., Kukiz’15, na które zagłosowałoby 0,92 proc. oraz Porozumienie Jarosława Gowina z 0,75 proc. głosów.