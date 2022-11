„Russia Today”: Jeśli przegramy, Haga przyjdzie nawet po zamiataczy ulic

REKLAMA

Margarita Simonjan, szefowa propagandowego kanału Russia Today, przyznała na wizji, że Federacja Rosyjska zrzuca bomby na terytorium Ukrainy, a przedstawiciele rosyjskich elit obawiają się procesów w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze.

Choć rosyjska propaganda wciąż nazywa wojnę na Ukrainie „specjalną operacją”, to ostatnio jedna z największych tejże propagandy wprost przyznała, że Federacja Rosyjska zrzuca bomby na teren Ukrainy, bo to na ten moment jedyne, co im pozostało.

Simonjan przyznała także, że Moskwa nie może przegrać, bo jeśli tak się stanie, to wiele osób stanie przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze.



– Robimy jedyną rzecz, którą możemy w tej sytuacji. Zrzucamy bomby. Zrzucamy bomby każdego dnia. Zrzucamy bomby na infrastrukturę. Bóg wie, że tego nie chcieliśmy. Nikt tego nie chciał, ty i ja tego nie chcieliśmy – mówiła Simonjan w rozmowie z innym czołowym propagandystą Kremla – Władimirem Sołowjowem. – Wiem, że dowódcy tego też nie chcieli – dodała

– Znam, niestety, wiele osób, także z wysokich kręgów władzy, które boją się nazywać rzeczy po imieniu. W obawie, co inni pomyślą – mówiła dalej szefowa Russia Today.

– Może powinni ustąpić z tych wysokich kręgów? – zapytał Władimir Sołowjow.

– Można napluć na to, co myślą inni. Powinniśmy bać się przegranej, upokorzenia, zdrady ludzi. (…) Jeśli przegramy, Haga, prawdziwa czy hipotetyczna, przyjdzie nawet po zmiatacza ulic, który sprząta bruk za Kremlem – powiedziała Simonjan. – Jeśli boicie się Hagi, to trzymajcie się z daleka – dodała.

Sołowjow nie zgodził się z Simonjanową. Stwierdził, że w razie przegranej Rosji do żadnej Hagi nie dojdzie.

– W razie militarnej porażki Rosji nie będzie Hagi, ponieważ cały świat obróci się w pył – oznajmił.

Simonjan podłapała tę narrację i dodała: – Nie będzie niczego.