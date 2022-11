Andrzej Duda: Jesteśmy gotowi bronić się przed rosyjskim ciemiężcą

REKLAMA

Podczas obchodów 192. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego prezydent Andrzej Duda nawiązując do historii, mówił o sprawach aktualnych. Polityk twierdzi, że Rzeczpospolita jest gotowa bronić się przed Rosją.

– My i wszystkie narody Europy Środkowej wiemy, co to znaczy ruski mir i wiemy, że pod tym słowem dla nas nie kryje się nic dobrego. Wiemy o tym, że to oznacza niewolę, wiemy, że to oznacza brak wolności, wiemy, że to bardzo często oznacza cierpienie, więzienie i śmierć – mówił Andrzej Duda podczas swojego przemówienia.

REKLAMA

Polska zdaniem Andrzeja Dudy patrzy „w zupełnie inną stronę”, ponieważ „jesteśmy częścią Zachodu, cywilizacji wolności, cywilizacji demokracji, cywilizacji moralności i etosu”.

– Byliśmy nią, jesteśmy nią od ponad 1050 lat, odkąd jesteśmy państwem chrześcijańskim przynależącym właśnie do wspólnoty Zachodu. Jesteśmy gotowi bronić się przed sowieckim czy rosyjskim ciemiężcą – mówił polityk.

Obrona przed Rosją to zdaniem Andrzeja Dudy „jedno z najważniejszych zadań jakie stoi od stuleci przed polskim żołnierzem i przed tym, kto jest za niego odpowiedzialny, czyli przed polskim oficerem”.

– Tak, mówię to z całą mocą, decydując się na naukę i służbę w szkołach oficerskich, decydując się na służbę w polskim wojsku, na tym właśnie oficerskim poziomie przyjmujecie zarazem na siebie odpowiedzialność za kształt polskiego wojska – powiedział Duda.