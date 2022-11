Dramatyczna gra i największy od 36 lat sukces polskiej reprezentacji

REKLAMA

Reprezentacja Polski po fatalnym meczu przegrała 0:2 z reprezentacją Argentyny, ale dzięki korzystnemu wynikowi w drugim meczu grupy C pomiędzy Arabią Saudyjską a Meksykiem biało-czerwoni zagrają w 1/8 Mistrzostw Świata.

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Argentyną i zdobyła 4 punkty w grupie C Mistrzostw Świata. Tyle samo punktów miał Meksyk, ale dzięki lepszemu bilansowi bramek to biało-czerwoni awansowali do fazy pucharowej i zanotowali największy od 36 lat sukces na Mistrzostwach Świata.

REKLAMA

Polska – Argentyna 0:2 (0:0).

Bramki: 0:1 Alexis Mac Allister (46), 0:2 Julian Alvarez (67).

Żółta kartka – Polska: Grzegorz Krychowiak. Argentyna: Marcos Acuna.

Sędzia: Danny Makkelie (Holandia). Widzów 44 089.

Polska: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński (72. Artur Jędrzejczyk) – Przemysław Frankowski (46. Jakub Kamiński), Grzegorz Krychowiak (83. Krzysztof Piątek), Krystian Bielik (62. Damian Szymański), Piotr Zieliński – Karol Świderski (46. Michał Skóraś), Robert Lewandowski.

Argentyna: Emiliano Martinez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna (59. Leandro Paredes) – Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez (79. German Pezzella), Alexis Mac Allister (84. Thiago Almada) – Angel Di Maria (59. Nicolas Tagliafico), Lionel Messi, Julian Alvarez (79. Lautaro Martinez).