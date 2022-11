Perfumy dla niej — sprawdzony pomysł na świąteczny prezent!

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań i obdarowywania najbliższych. Wybór prezentów, to dla wielu osób prawdziwe wyzwanie. W końcu tak ważne jest, by były one trafione i sprawiły prawdziwą radość. Na szczęście istnieją rozwiązania, które sprawdzają się niemal zawsze. A jeśli chodzi o podarunki, to do grupy tej bez wątpienia należy zaliczyć właśnie perfumy. Zainspiruj się i zobacz, jak wybrać idealny zapach dla nie niej!

Perfumy damskie na świąteczny prezent — dla kogo?

Perfumy to jeden z najbardziej uniwersalnych pomysłów na prezent. To doskonały wybór — w końcu niemal każdy uwielbia piękne zapachy. Perfumy to podarunek bardzo elegancji, a jednocześnie osobisty, dlatego też właśnie jest to idealna propozycja pod choinkę. Czy sprawdzą się jednak dla każdego? Właściwie tak! Jeśli dobierzesz zapach właściwie, możesz podarować je każdemu. Z perfum z pewnością ucieszy się zarówno Twoja partnerka, mama, czy babcia, jak i przyjaciółka, bratowa, czy teściowa. To doskonały prezent niezależnie od rodzaju relacji, jakie łączą Cię z osobą obdarowywaną, czy też jej wiekiem. Jeśli więc do tej pory jeszcze nie miałeś pomysłu na Bożonarodzeniowy podarunek, to już go masz!

Jak wybrać perfumy na prezent?

Kluczem do sprawienia komuś wspaniałego prezentu w postaci perfum, jest dobór odpowiedniego zapachu. Tych jest bowiem na rynku naprawdę mnóstwo. A uwierz — nie wszystkie zapachy, nawet te najbardziej ekskluzywne, będą odpowiadać każdemu. Wręcz przeciwnie, ponieważ preferencje w tym obszarze są kwestią bardzo indywidualną. W związku z tym, mimo że perfumy same w sobie są fantastycznym prezentem, to jednak czasem naprawdę ciężko jest z nimi trafić.

Jak więc wybrać na prezent perfumy, które na pewno spodobają się obdarowywanej kobiecie? W tym celu musisz zwrócić uwagę na kilka kwestii. W pierwszej kolejności, jeśli tylko masz taką możliwość, to sprawdź, jakich perfum używa ona na co dzień. Gdy już się tego dowiesz, będziesz na prostej drodze do kupna idealnego zapachu. Wystarczy bowiem, że sprawdzisz w internecie, jakie nuty zapachowe mają i kupisz takie, które składają się z podobnych elementów.

Perfumy możesz spróbować też dobrać do charakteru danej osoby. Tutaj musisz wykazać się niemałą spostrzegawczością i zwrócić uwagę na kwestie takie, jak jej styl życia, hobby, ubiór, czy nawet fryzura. Na tej podstawie możesz dopasować zapach, który będzie dobrze oddawać te wszystkie cechy. Aromaty perfum dzielą się na kilka typów. Są to między innymi zapachy:

• Cytrusowe — świeże, lekkie, idealne na lato, energetyczne.

• Kwiatowe — bardzo kobiece, eteryczne, romantyczne, czasem nawet subtelnie uwodzicielskie.

• Wodne — odświeżające, dla kochających ruch.

• Orientalne — egzotyczne, tajemnicze, uwodzicielskie, tajemnicze, wyraziste.

• Drzewne i szyprowe — ciężkie, ciepłe, otulające, oryginalne.

5 perfum idealnych na prezent dla niej!

Wiesz już, czym kierować się wybierając damskie perfumy na prezent. Jednak jeśli branża perfumiarska nie jest Ci bliska, to wciąż możesz czuć się nieco zdezorientowany, przeszukując półki z flakonami. Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie listę 5 kultowych zapachów, uwielbianych przez kobiety na całym świecie. Każdy z nich ma zupełnie inny charakter, w związku z czym na pewno znajdziesz wśród nich ten, którego szukasz!

Dior Miss Dior

Miss Dior to typowe perfumy kwiatowe. Są więc prawdziwą kwintesencją kobiecości. Uwielbiają je przede wszystkim niepoprawne romantyczki. Perfumy te naprawdę intrygują, ponieważ są jednocześnie niezwykle eleganckie i nieco zawadiackie. Znasz kobietę o podobnym charakterze? Miss Dior będzie dla niej idealnym wyborem!

Calvin Klein Euphoria

Euphoria to zapach orientalno-kwiatowy i doskonale łączy w sobie cechy obu tych woni. Przede wszystkim są to perfumy niezwykle uwodzicielskie. Kojarzą się z nowoczesną famme fatale, która wręcz kipi zmysłowością, ale ma też w sobie pewną eteryczność, lekkość i niewinność. To perfumy doskonałe dla pewnych siebie kobiet.

Lancome La Vie Est Belle

La Vie Est Belle to jeden z najbardziej uwielbianych zapachów kobiecych na rynku. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jest on naprawdę zachwycający. Słodki i wyrafinowany. Ma w sobie cechy pewnej siebie kobiety, ale i młodej dziewczyny, która ciągle szuka swojego miejsca na świecie. Na pewno będą fantastycznym wyborem dla indywidualistek i marzycielek.

Chloe Nomade

Wyrazisty, intrygujący, niecodzienny — taki jest właśnie zapach Nomade. I jak sama jego nazwa wskazuje, ma on w sobie coś z podróżnika, który ciągle szuka i eksploruje. Perfumy Chloe Nomade to zapach dla indywidualistki otwartej na nowe doświadczenia, lubiącej poznawać świat, ciekawej i mającej zawsze swoje zdanie.

Dolce & Gabbana Light Blue

Te perfumy są jak lato na plaży i kołyszące się fale. Kojarzą się z błogością, ruchem i wolnością. Light Blue to zapach, który fantastycznie współgra z takim właśnie charakterem. Jest idealny dla kobiet mających mnóstwo energii i kochających sport.