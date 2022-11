Ursula von der Leyen mówiła o śmierci „stu tysięcy ukraińskich żołnierzy”. Komisja Europejska prostuje „nieścisłość” [VIDEO]

REKLAMA

Kijów ostro zareagował na informacje i liczby podane przez szefową KE von der Leyen. W odpowiedzi komisja tłumaczyła, że szacunek ten pochodził ze „źródeł zewnętrznych” i obejmował zarówno zabitych, jak i rannych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen „chlapnęła” takie dane w środę 30 listopada. Podała, że zginęło 100 000 ukraińskich żołnierzy, a także 20 000 cywilów. Jednak ten fragment został następnie usunięty z tekstu opublikowanego na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wycofany z sieci społecznościowych został także film z nagraniem z jej wypowiedzi.

REKLAMA

Rzeczniczka KE Dana Spinant, opublikowała następnie „aktualizację”, zapewniając, że szacunki te obejmują zarówno zabitych, jak i rannych żołnierzy. Nic dziwnego, bo słowa Ursuli von der Leyen wywołały w Kijowie silne reakcje.

„Nie możemy potwierdzić tej liczby”, zareagowała armia. – Zapytaliśmy Komisję Europejską, skąd Ursula von der Leyen ma te informacje – mówił z kolei rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhij Nikiforow. W rozmowie z mediami potępił „niezwykle odległą od rzeczywistości informację”.

Rosja i Ukraina niechętnie podają liczby dotyczące strat bojowych, z oczywistych powodów związanych z komunikacją wojenną. Serhij Nikiforow przypomniał, że tylko Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, minister obrony lub prezydent są upoważnieni do przekazywania takich informacji, zakwalifikowanych jako „wrażliwe”.

Dodał, że prezydent Wołodymyr Zełenski poda oficjalne dane o ofiarach na Ukrainie „w odpowiednim czasie”. Liczba „100 tys. zabitych” została już jednak powielona przez wiele rosyjskich mediów, które sugerują, że jest to przyznanie się do porażki Kijowa.

Poza tym, Ursula von der Leyen oszacowała ponadto szkody poniesione przez Ukrainę na ok. 600 mld euro. „Rosja musi zapłacić za swoje straszne zbrodnie” – dodała, proponując powołanie „specjalnego trybunału wspieranego przez ONZ” do zbadania „zbrodni agresji Rosji” na Ukrainie. Tu już Kijów nie protestował.

#Warmonger

Chief of the European Commission Ursula von der Leyen has deleted a video message from Twitter, in which she said that more than 100,000 Ukrainian military officers have been killed since the beginning of the Special Military Operation. pic.twitter.com/gT6vjeI0Hg

— Algernon (@rudeger11) November 30, 2022