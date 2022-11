REKLAMA

Robert Winnicki z Konfederacji wyjaśnił, dlaczego należy postawić Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego przed Trybunałem Stanu.

29 listopada Konfederacja zorganizowała w polskim Sejmie konferencję prasową ws. postawienia przed Trybunałem Stanu dwóch premierów: Donalda Tuska, szefa rządu w czasie koalicji PO-PSL, oraz Mateusza Morawieckiego stojącego na czele tzw. Zjednoczonej Prawicy. Konfederaci w czasie swoich wystąpień uzasadnili, dlaczego ich zdaniem liderzy tych ugrupowań powinni odpowiedzieć za swoje decyzje polityczne. Głos zabrali: Tomasz Grabarczyk, dyrektor biura prasowego Konfederacji, Bartłomiej Pejo, szef sztabu wyborczego Konfederacji, a także Robert Winnicki, poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego. Reprezentant narodowców zapowiedział, że rozpoczyna się zbiórka podpisów pod wnioskami o Trybunał Stanu dla obu wspomnianych polityków.

„Trybunał Stanu to instytucja, która w Polsce jest niestety niewykorzystywana, niestety, ponieważ są ci, którzy powinni przed nim stanąć. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod dwoma wnioskami o Trybunał Stanu dla premierów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Z jakiego powodu? Ano dlatego, Szanowni Państwo, że ci dwaj ludzie, ci dwaj premierzy, ci politycy, są odpowiedzialni za dewastację polskiej energetyki, polskiego górnictwa, polskiego bezpieczeństwa energetycznego, węglowego. Mateusz Morawiecki i Donald Tusk to premierzy, którzy rządzili w czasie, kiedy podejmowano decyzje o likwidacji kopalń. To premierzy, którzy, jak Donald Tusk, zgodzili się na niekorzystne rozwiązania pakietu klimatycznego” – wskazywał Robert Winnicki z Konfederacji.

Winnicki: Morawiecki to kontynuacja likwidacji kopalń

Jak zauważył Robert Winnicki, obaj politycy są odpowiedzialni za obecny kryzys energetyczny, ponieważ podjęli szereg niekorzystnych dla Polski decyzji. Donald Tusk zaczął zgadzać się na unijne rozwiązania klimatyczne oraz likwidować kopalnie, natomiast rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego w zasadzie kontynuował ten trend. Lider Ruchu Narodowego zaapelował do oglądających, aby zaangażować się w zbiórkę podpisów pod wnioskami o postawienie przed Trybunałem Stanu zarówno Tuska, jak i Morawieckiego. W jego opinii ci politycy powinni skończyć w tej samej celi, ponieważ mocno osłabili polskie bezpieczeństwo energetyczne.

„Przypomnijmy. Podpisanie dla Polski szkodliwego pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, czyli zgody na zmniejszenie emisji do 2020 roku o 20%, to jest odpowiedzialność Donalda Tuska. Również rozpoczęcie procesu likwidacji kopalni. Jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to drugi wniosek, który posiadamy i pod którym będziemy zbierać podpisy o Trybunał Stanu dla tego polityka, to kontynuacja likwidacji kopalń. W sumie czternaście zlikwidowanych kopalń w ostatnich latach i kryzys energetyczny, którego dziś doświadczamy, kryzys węglowy, ale również wyrażenie zgody na politykę klimatyczną Unii Europejskiej” – mówił Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.