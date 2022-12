Mróz wkracza do Polski z północnego wschodu. Noc będzie zimna, na Suwalszczyźnie nawet do -9 st. C.

REKLAMA

W czwartek niemal w całym kraju, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, zachmurzenie będzie duże. Słońce pojawi się tylko w rejonach podgórskich i w górach. Noc będzie zimna, na Suwalszczyźnie nawet do -9 st. C.

„W czwartek dużo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia w rejonach podgórskich i w górach. Na północy, wschodzie i południu możliwe słabe opady śniegu, deszczu, mżawki. Na południowym wschodzie – od Kielecczyzny przez Podkarpacie po wschodnią Małopolskę – możliwe opady marznące, powodujące gołoledź” – powiedziała Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Najchłodniej ma być na Suwalszczyźnie -2 stopnie Celsjusza. W głębi kraju termometry wskażą od -1 do 2 stopni na plusie. Najcieplej czwartek zapowiada się na krańcach zachodnich i nad morzem 3 stopnie Celsjusza.

Wiatr nadal będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy z czwartku na piątek wciąż należy spodziewać się dużego zachmurzenia. Pojawić się mają już jednak większe przejaśnienia, nawet rozpogodzenia. Tam, gdzie się rozpogodzi temperatury spadną.

„Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, głównie we wschodniej połowie kraju. Na południowym wschodzie, głównie w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i w południowej części lubelskiego, możliwe są opady marznące. Nad morzem możliwy deszcz ze śniegiem. Będą się tworzyć mgły osadzające szadź, głównie w rejonach podgórskich” – powiedziała Tomczuk.

Dodała, że tam, gdzie się rozpogodzi, temperatury spadną. Najniższa, nawet -9 stopni Celsjusza, prognozowana jest na Suwalszczyźnie. Jeśli do spodziewanych rozpogodzeń dojdzie na Pomorzu, to termometry wskażą ok. -6 stopni Celsjusza. W miejscach zachmurzonych od -4 stopni na wschodzie do zera na zachodzie. Nad morzem ma być ok. 1 st. na plusie. Najcieplej powinno być na Helu, 2 stopnie na plusie.

Wiatr będzie na ogół słaby, północno-wschodni i wschodni.