Rekordowy łup policji. Znaleźli to w kontenerze z owocami

Hiszpańska policja poinformowała w środę, 30 listopada o przejęciu 5,6 ton kokainy o wartości ponad 340 mln euro. Konfiskaty dokonano w porcie w Walencji i jest to największa ilość narkotyków przechwycona w Hiszpanii od 4 lat.

Policja odkryła kokainę w kontenerze nadanym z Ameryki Południowej. To jednak efekt śledztwa rozpoczętego jeszcze w 2021 r. Śledczy wzięli pod obserwację grupę, która wykorzystywała import owoców i warzyw do sprowadzania narkotyków do Hiszpanii.

Rzecznik policji powiedział, że do tej pory nie dokonano żadnych aresztowań, a śledztwo wciąż trwa. Władze nie podały, kiedy miała miejsce operacja ani z jakiego konkretnego kraju pochodzi kontener.

Ogłoszenie tego sukcesu następuje jednak dwa dni po tym, jak Europol informował o rozbiciu przez władze sześciu krajów, w tym także m.in. Polski i Hiszpanii, „super kartelu” kontrolującego około jednej trzeciej handlu kokainą w Europie.

Przy tej okazji hiszpańska Guaredia Civil informowała, że ​​w ramach tej wspólnej operacji aresztowano w kraju 13 osób. Kartel przerzucał kokainę z Panamy do Hiszpanii przez śródziemnomorskie porty Algeciras, Barcelonę i Walencję. Być może to ciąg dalszy tej sprawy.

Hiszpania jest też krajem tranzytowym dla haszyszu. Powoduje to bliskość Maroka, głównego producenta haszyszu. Kraj na Półwyspie Iberyjskim stał się jedną z głównych bram narkotykowych do Europy.

Źródło: AFP