Rosyjscy żołnierze uciekli z bronią z poligonu na Białorusi. Trwają poszukiwania zbiegów

REKLAMA

Grupa rosyjskich żołnierzy uciekła z bronią z poligonu „Obuz-Lesnowski” niedaleko Baranowicz, miejscowości położonej 100 km od granicy z Polską. Informację podało Radio Swoboda. Dodano, że trwają poszukiwania zbiegów.

Miejscowi mieszkańcy widzieli czterech uciekających rosyjskich żołnierzy. Jeden był podobno uzbrojony w karabin maszynowy. Fakt ucieczki potwierdzili w rozmowie telefonicznej koledzy dezerterów.

REKLAMA

W Baranowiczach patrole armii białoruskiej kontrolują ulice miasta. To pierwszy tego typu incydent na terytorium Białorusi. Grupka wymknęła się 30 listopada. Jednego z uciekinierów zauważono wczesnym wieczorem w miejscowości oddalonej o około 20 km od poligonu.

Koledzy zidentyfikowali go jako Maksima Z., urodzonego w 1996 lub 1997 roku – podała internetowa gazeta „Ukrainska Prawda”, powołując się na Biełaruski Hajun. To niezależny kanał monitorujący ruchy wojsk na terytorium Białorusi.

Według Instytutu badań nad Wojną (ISW) Kreml – poprzez rozmieszczenie w listopadzie swoich wojsk na Białorusi – stara się wzmocnić rosyjskie zdolności szkoleniowe i przeprowadzić operację informacyjną wymierzoną w Zachód. Tymczasem zafundował Łukaszence… „partyzantów”.

ISW podaje, że zdjęcia satelitarne pokazują wzrost liczby rosyjskiego sprzętu wojskowego, w szczególności czołgów, na 230. połączonym poligonie wojskowym „Obuz-Lesnowski” w okolicy Baranowicz.

Jednocześnie Białoruski „Hajun” informował, że Kreml przekazał do znajdującego się przy granicy z Polską Brześcia 15 przeciwlotniczych zestawów rakietowych Tor-M2 i 10 jednostek nieokreślonego sprzętu inżynieryjnego.

Jednak zdaniem ISW, takie posunięcia mają na celu wsparcie szkoleniowe sił rosyjskich, a nie przygotowania do działań wojennych z terenu Białorusi. Analitycy twierdzą, że straty bojowe wśród rosyjskich szkoleniowców i napięcie związane z mobilizacją zmniejszyły potencjał szkoleniowy Federacji Rosyjskiej, a jak widać udziela się to i poborowym…

⚡️Military activity on the territory of Belarus on November 30:

1) During the day, active training was held at the Brestski training ground (Brest district).

1/17 pic.twitter.com/4INGHaHD6g

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) December 1, 2022