Szokujący „program edukacyjny”. Uczą masturbacji już 3-letnie dzieci! „Niszczenie im dzieciństwa”

Regionalny rząd hiszpańskiej Katalonii wprowadził w ponad tysiącu publicznych ośrodków edukacyjnych program „promowania i uwidaczniania perspektywy płci, koedukacji i edukacji seksualno-afektywnej”. W materiałach dla dzieci w wieku 3-5 lat znalazły się rysunki, które uczą i pokazują, jak się masturbować – informuje Hiszpańska Fundacja Prawników Chrześcijańskich. Organizacja domaga się natychmiastowego wstrzymania programu.

W innych materiałach skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich zawarte są treści promujące korzystanie z pornografii (w kursach dla dzieci od 8 lat) i seks oralny (od 12 lat) – informuje dalej fundacja. Dodaje, że zaznaczono w nich, iż aborcja jest legalna i bezpłatna.

Organizacja prawników chrześcijańskich zwróciła się do sądu najwyższego Katalonii o podjęcie środków zapobiegawczych w celu natychmiastowego wstrzymania realizacji programu wskazując, że „narusza podstawowe prawa konstytucyjne, jak prawo do ochrony dzieci i młodzieży oraz prawo rodziców do decydowania – zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i moralnymi – o edukacji swoich dzieci”.

– To aberracja – powiedziała przewodnicząca fundacji Polonia Castellanos – to deprawowanie nieletnich i niszczenie im dzieciństwa.

Według Castellanos, wprowadzony przez rząd Katalonii program nauczania CoEducaT zmierza do normalizacji masturbacji we wczesnym dzieciństwie, traktowanej jako „ćwiczenie samopoznania i eksploracja przyjemności w kontakcie z własnym ciałem”. Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne pt. „doznania”, na których proponuje się dzieciom, aby położyły się na ziemi i eksplorowały określone części ciała – poinformował dziennik „ABC” we wtorek. Oprócz tego zajęcia obejmują wizualizację scen ukazujących rożnego rodzaju relacje seksualne.

Rzecznik prawicowej partii Vox w Katalonii Joan Garriga zażądał dymisji regionalnego ministra ds. edukacji Josepa Gonzaleza-Cambraya. – Regionalny rząd demoralizuje nasze dzieci wprowadzając ideologiczny program edukacyjny, obowiązkową indoktrynację narzuconą przez lewicę – powiedział Garriga.