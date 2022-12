W Unii Europejskiej spadła aprobata dla pomocy Ukrainie

REKLAMA

Obywatele państw Unii Europejskiej nadal w większości popierają przyjęcie Ukrainy do UE, a także dostawy broni do tego kraju, jednak aprobata nieco spadła – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Fundacji Bertelsmanna. W RFN za dostawami broni opowiada się tylko 48 proc. osób; w Polsce – 76 proc.

W Niemczech za dostawami broni dla Ukrainy opowiedziało się we wrześniu tylko 48 procent, w porównaniu z 57 procentami w marcu. Również w całej UE poparcie nieznacznie spadło do 50 proc. – pisze agencja dpa. Polacy, jako bezpośredni sąsiedzi Ukrainy, w 76 procentach najbardziej poparli dostawy broni; we Włoszech poparcie było najniższe – 36 proc.



Podczas gdy w marcu 72 proc. Niemców zgadzało się z tym, że UE powinna stać się bardziej niezależna energetycznie nawet przy rosnących cenach, to we wrześniu już tylko 62 proc. W całej UE średnia spadła z 74 do 67 procent. „Takiego rozwoju sytuacji należało się spodziewać w związku z utrzymującą się bardzo wysoką inflacją i rozpoczęciem sezonu grzewczego” – powiedziała ekspert Fundacji ds. Europy Isabell Hoffmann, cytowana przez agencję dpa.

Według sondażu prawie trzy czwarte Niemców nadal chce, by ukraińscy uchodźcy byli przyjmowani; w marcu było to jednak 86 proc. Ponadto w Niemczech i UE spadło poparcie dla przyjęcia Ukrainy do UE w najbliższych latach. W marcu 69 proc. (UE) i 61 proc. (Niemcy) powiedziało „tak”, we wrześniu odpowiednio 63 proc. i 55 proc.

Na potrzeby badania eupinions w marcu, czerwcu i wrześniu przeprowadzono wywiady z ponad 13 tys. obywateli UE.