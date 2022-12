Awantura w Sejmie! Zabrali Jachirze telefon. Dziambor: „Co to jest za gimbaza” [VIDEO]

REKLAMA

Czwartkowe obrady Sejmu były dosyć burzliwe. Doszło do karczemnej awantury. Zaczęło się od tego, że poseł KO Klaudia Jachira chciała nagrać telefonem szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Nagranie z zajścia zamieścił na Twitterze poseł Konfederacji i prezes Wolnościowców Artur Dziambor. Na filmie widać, jak Klaudia Jachira usiłuje odzyskać telefon. Rozmawia z kilkorgiem posłów PiS. W tym samym czasie trwa także „narada” Kaczyńskiego, Terleckiego i Błaszczaka. Widać też kilka wyciągniętych rąk z telefonami, nagrywających Jachirę.

– Pani poseł Jachira, po raz trzeci upominam panią – mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W końcu poseł KO odzyskała telefon od sekretarza obrad.

„Co to jest za gimbaza to ja nie mam pytań… Poseł @JachiraKlaudia poszła nagrać J. Kaczyńskiego, poseł @mareksuski wyrwał jej telefon i zaniósł do sekretarza obrad. Telefon odzyskała. Początku nie nagrałem” – napisał na Twitterze Dziambor.

„Zabawa. Za nasze pieniądze. Poziom piaskownicy” – skomentował publicysta Łukasz Warzecha.

