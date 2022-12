Kim naprawdę jest wiceminister Rafał Romanowski? „Ma być powiązany z żoną wicepremiera Kowalczyka”

REKLAMA

W mediach pojawiły się mocne doniesienia, jakoby wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski miał być powiązany z żoną ministra Henryka Kowalczyka.

Jeszcze w lipcu 2021 roku, a więc stosunkowo niedawno, władze Prawa i Sprawiedliwości deklarowały w specjalnej uchwale partii, że przypadki nepotyzmu w jej szeregach oraz zajmowanych resortach „rzucają cień na całą naszą formację”, więc taki proceder nie może być tolerowany. Co w takim razie powie Jarosław Kaczyński, jeśli dowie się (chyba że już wie?), że prawdopodobnie w Ministerstwie Rolnictwa doszło do tego typu sytuacji. Otóż zdaniem dziennikarzy serwisu Polska Racja, którzy powołują się na informatorów z samego resortu rolnictwa, wiceminister Rafał Romanowski ma być powiązany z żoną ministra i wicepremiera Henryka Kowalczyka. Czy w deklaracji ideowej chodziło właśnie o brak tolerancji dla podobnych zachowań?

„Urocze i godne pochwały. Jednak według pojawiających się plotek, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski (…) ma mieć poważne kłopoty. Otóż pojawiły się zarzuty, jakoby Romanowski miał związki rodzinne z samym wicepremierem i ministrem Kowalczykiem. Wiceszef resortu zaprzeczył jednak jakimkolwiek związkom rodzinnym z ministrem. (…) Dlatego, w celu rozwiania wątpliwości i wyjaśnienia sprawy, dla dobra wspólnego, należy postawić to pytanie: Czy Romanowski to siostrzeniec żony ministra? Według naszych informatorów w ministerstwie rolnictwa, Romanowski ma być powiązany z żoną wicepremiera Kowalczyka. Pojawiają się poważne zarzuty i warte weryfikacji, że wiceminister ma być w tym układzie siostrzeńcem” – czytamy na portalu polskaracja.pl.

Czy PiS zbada tę sprawę?

To jednak nie jedyny zgrzyt. Otóż w lipcu prezesem Krajowej Grupy Spożywczej został Jan Wernicki, którzy pochodzi z Ciechanowa, czyli z tej samej miejscowości co wiceminister Rafał Romanowski. Jak wskazują media, Wernicki uzyskał to stanowisko, chociaż nie miał doświadczenia w branży cukrowej w Polsce i Europie (wymóg konkursowy), natomiast w spółce Polanex (producent koszul męskich), którą wcześniej kierował, nie popisał się większymi umiejętnościami zarządczymi (straty finansowe dwa lata z rzędu). Czyżby koleżeństwo z Romanowskim miało w tym układzie jakieś znaczenie?

„Aby cień nie kładł się dalej na wizerunku i tak ciemnej formacji, opinia publiczna powinna uzyskać od wicepremiera oficjalne, wyraźne zaprzeczenie. Według pojawiających się doniesień, powszechne ma być przekonanie o powiązaniach rodzinnych Romanowskiego. To więc najwyższy czas, aby raz na zawsze wyjaśnić tę sprawę. Jeżeli czarny scenariusz okaże się prawdziwy, wówczas można będzie nabrać przekonania, że Romanowski dysponuje znacznie większymi wpływami i możliwościami oddziaływania, niż pozwalają mu na to prerogatywy” – podaje serwis polskaracja.pl.