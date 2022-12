Mundial 2022. Kolejne burdy w Belgii po zwycięstwie Maroka. Ataki na autobusy i samochody, policja odpowiedziała armatką i gazem [VIDEO]

REKLAMA

Reprezentacja Maroka wygrała grupę F na mundialu w Katarze i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Radości fanów nie było końca, a małe grupki wywołały zamieszki. Nie byłoby w tym pewnie nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wszystko działo się na ulicach… Belgii.

Setki a nawet tysiące kibiców zgromadziły się na ulicach niektórych dzielnic Brukseli i Antwerpii, aby świętować zwycięstwo Maroka nad Kanadą na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Maroko po dwóch zwycięstwach i jednym remisie zajęło pierwsze miejsce w grupie F.

Według medialnych relacji na ulicach Belgii nie doszło do takich zamieszek z udziałem marokańskich kibiców, jak po wygranej z Belgią, ale atmosfera była bardzo napięta. Dochodziło do starć z policją, do ataków na kierowców aut i budynki.

Według reporterów portalu nieuwsblad.be zdarzały się przypadki obrzucenia policji petardami i kamieniami, kopania autobusów i samochodów. Funkcjonariusze użyli gdzieniegdzie gazu łzawiącego. Policja ściągnęła znaczne siły do miasta, obawiając się powtórzenia zamieszek z niedzieli (po wygranej Maroka z Belgią) i już od popołudnia dokonywała prewencyjnych zatrzymań.

W Antwerpii większym zamieszkom zapobiegli „strażnicy obywatelscy” – jak media określają osoby, które na swoje barki wzięły utrzymanie porządku.

„W pewnym momencie zaowocowało to niezwykłym obrazem – ludzie utworzyli 'łańcuch’ i uniemożliwili grupie konfrontację z policją” – czytamy na portalu vrt.be.

Nie oznacza to, że tak było w każdym przypadku. Policja w pewnym momencie użyła armatek wodnych do rozgonienia najbardziej agresywnych mieszkających na stałe w Belgii Marokańczyków. W sumie 35 osób zostało aresztowanych. Trzech funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia.

Livestream aus Antwerpen. Morgen titeln die Medien, dass Belgier den Sieg der Marokkaner „gefeiert“ haben 😉 pic.twitter.com/VVcV00rqev — Maik S. v.d. letzten weißen Generation 💙 (@SchmiddieMaik) December 1, 2022

Het Marokkaanse 'volksfeest' in oa #Antwerpen resulteerde in 35 arrestaties en 3 gewonde agenten. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid, bushokjes werden vernield, brandblussers leeggespoten, verkeersborden afgebroken. Dit rellend tuig hoort niet thuis in onze samenleving! pic.twitter.com/6vkwCbnIn5 — Vlaams Belang (@vlbelang) December 2, 2022