W Niemczech rośnie wrogość wobec Żydów? Rząd przedstawił strategię walki z „antysemityzmem”

W Niemczech rośnie liczba „przestępstw antysemickich”, w 2021 roku odnotowano ich ponad 3000. Rząd chce teraz podjąć bardziej ukierunkowane działania, by chronić Żydów. Rządowy komisarz ds. antysemityzmu Felix Klein przedstawił pierwszą w historii kraju „Narodową strategię przeciw antysemityzmowi i na rzecz życia żydowskiego”.

Za pomocą „Narodowej strategii…” rząd zamierza lepiej chronić życie żydowskie przed uprzedzeniami i wrogością oraz podjąć bardziej zdecydowane działania przeciwko antysemityzmowi – podaje w środę telewizja ARD. Celem jest uwidocznienie życia Żydów we wszystkich jego aspektach i przeciwdziałanie nienawiści do Żydów – podkreślił Klein.

Strategia służy do „przeglądu i dostosowania bieżących środków i programów” – powiedział. – „Można ją wykorzystać do określenia, czego brakuje, aby stworzyć optymalne warunki do zapobiegania nienawiści do Żydów i i zwalczania jej”.

W świetle zwiększonej liczby przestępstw antysemickich w ostatnich latach taka strategia jest „pilniejsza niż kiedykolwiek” – zaznaczył.

W 2021 roku policja odnotowała w całym kraju 3027 przestępstw o charakterze antysemickim. Żydzi są również słabo chronieni w internecie, gdzie „liczba nienawistnych wpisów w internecie już dawno eksplodowała” – podkreślił Klein.

50-stronicowa strategia ma dotyczyć pięciu obszarów działania. Oprócz zapobiegania antysemityzmowi i zwalczania go, dokument koncentruje się również na badaniach, edukacji i informacji. Kolejne pole działania poświęcone jest kulturze pamięci. Strategia wymaga nowych form przekazywania wiedzy o narodowym socjalizmie, ponieważ coraz mniej świadków, którzy mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach – wskazano.