Michniewicz przed meczem z Francją: „Szukałem, szukałem i… nie znalazłem”

– Słabe strony Francji? Szukałem i… nie znalazłem – przyznał trener piłkarskiej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz przed niedzielnym meczem z tym zespołem w 1/8 finału w mistrzostwach świata w Katarze. Jak jednak dodał, trzeba jednak zmusić rywali do popełnienia błędów.

– Na pewno to będzie zupełnie inny mecz niż spotkania fazy grupowej. Musimy skupić się na sobie. Wiemy, co chcemy poprawić. Francja jest na podobnym poziomie jak Argentyna. Może ma jeszcze więcej indywidualności w składzie, więcej szybszych zawodników na skrzydłach. Jeżeli pokonamy broniących tytułu rywali, to możemy okrzyknąć się na chwilę właśnie mistrzami świata. Marzymy o tym – przyznał Michniewicz podczas sobotniej konferencji prasowej.

Zapytany o słabe strony rywali, lekko się uśmiechnął.

– Szukałem, szukałem i… nie znalazłem. Ale na pewno każdy zespół ma takie fazy meczu, gdy popełnia błędy. My na te błędy Francuzów musimy zapracować, dlatego trzeba cały czas wywierać na nich presję – dodał selekcjoner.

Początek niedzielnego meczu w Dausze o godz. 16.