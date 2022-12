REKLAMA

Dobromir Sośnierz z Konfederacji zaliczył ostry występ na mównicy sejmowej. Poseł wystąpił w obronie praw mężczyzn.

W czwartek polski Sejm przyjął nowelizację kilku ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Swoje trzy grosze w tej kwestii wtrącił Dobromir Sośnierz reprezentujący ugrupowanie Wolnościowcy w Konfederacji. Jego zdaniem nowe przepisy pozwalają usunąć osobę pomówioną, czyli de facto mężczyznę, z jego własnego mieszkania, i to bez cienia dowodu, że zarzuty są uzasadnione. Jak podkreśla, wprowadzono właśnie bardzo niebezpieczne narzędzie.

„Ta ustawa twórczo rozwija i rozszerza, rozbudowuje program »Mieszkanie za pomówienie«. Przypomnijmy, ze polega ona na tym, że wystarczy pomówić kogoś o stosowanie przemocy, żeby bez wyroku sądu, bez sprawdzania dowodów, nawet bez udzielania pomówionemu prawa do obrony, skutecznie eksmitować go z jego własnego mieszkania. Jest to klasyczny przykład, jak rzekomo prawicowi białorycerze od Ziobry w praktyce realizują agendę feministyczną” – zaczął Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Sośnierz: Believe All Women!

Jak zauważył Dobromir Sośnierz, twórcy nowych regulacji w ogóle nie pomyśleli o tym, że zgłoszenia mogą być fałszywe i po prostu wymyślone. W jego przeświadczeniu to podejście można streścić pod postacią sloganu „Believe All Women!”. Krótko mówiąc, kobiety nigdy nie kłamią, a jeśli wskazują, że dany mężczyzna był sprawcą przemocy, no to wyrzucamy go z mieszkania (nawet jak jest jego). Poseł Konfederacji w swoim wystąpieniu stanął w obronie praw mężczyzn i sprzeciwił się podobnemu ustawodawstwu, które dodatkowo depcze zasadę domniemania niewinności.

„Jest to koncepcja radykalnie sprzeczna z ideą państwa prawa i domniemania niewinności. Te regulacje zawieszają domniemanie niewinności na rzecz właśnie tego »Believe All Women«. Jasne jest przecież, że macierz wygranych jest tuaj asymetryczna. Procedury dają wyraźną przewagę pomawiającemu nad pomawianym. Praktyka daje dodatkowo też przewagę kobietom nad mężczyznami, ponieważ zgłoszenia dokonanego przez mężczyznę nikt raczej poważnie nie potraktuje. Więc oskarżającym i bycie kobietą jest tutaj wyraźnie zarysowane jako strategia wygrywająca” – mówił poseł Dobromir Sośnierz w Sejmie.