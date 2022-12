Firmy budują domy z gwarancją stałej ceny

Budowa domu bez stresu, szybko i z gwarancją stałej ceny? Okazuje się, że jest to możliwe. Firmy takie jak Zimmermann-Haus wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferują budowę domu z gwarancją stałej ceny. Co to oznacza? Kwota wpisana do podpisanej umowy jest niezmienna. Inwestor ma gwarancję, że w tej cenie zostanie wykonany budynek według wcześniejszych ustaleń.

Budowa domu bez stresu, szybko i z gwarancją stałej ceny? Okazuje się, że jest to możliwe. Firmy takie jak Zimmermann-Haus wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferują budowę domu z gwarancją stałej ceny. Co to oznacza? Kwota wpisana do podpisanej umowy jest niezmienna. Inwestor ma gwarancję, że w tej cenie zostanie wykonany budynek według wcześniejszych ustaleń.

Dom z gwarancją stałej ceny – dlaczego jest to świetne rozwiązanie?

Nie da się ukryć, że na drodze do wymarzonego domu cena odgrywa niezwykle ważną rolę. Inflacja szaleje, a rynek staje się coraz mniej stabilny. Wydaje się, że wzrost kosztów jest nieunikniony. Standardowa budowa domu trwa około 2 lata. Dlatego dzisiaj koszty końcowe są tak trudne do oszacowania.

Na szczęście coraz więcej firm buduje domy z gwarancją stałej ceny. Tym samym kwota widniejąca na umowie w dniu jej podpisania już się nie zmieni. Inwestor, który decyduje się na postawienie na działce danego budynku, zna jego ostateczny koszt. Otrzymuje przy tym stosowne dokumenty i podpisuje umowę.

Domy szkieletowe z gwarancją stałej ceny

Popularność domów szkieletowych na rynku cały czas rośnie. Trudno się temu dziwić. To świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie. Jednocześnie domy szkieletowe wcale nie są gorsze od tych wznoszonych w tradycyjny sposób. Od lat królują w Ameryce Północnej np. w Kanadzie czy na zachodzie Europy.

Cena takiego domu szkieletowego uzależniona jest od wielu różnych czynników. Pod uwagę trzeba wziąć jego wielkość, liczbę kondygnacji, zastosowane materiały, wyposażenie dodatkowe itd. W zasadzie każdy dom wyceniany jest w sposób indywidualny. Inwestor w czasie podpisywania umowy może już jednak znać ostateczną cenę wybudowania domu w danej wersji. Ma to w swojej ofercie coraz więcej firm budowlanych działających na rynku.

Co warto wiedzieć o budowie domów szkieletowych z gwarancją stałej ceny?

Domy szkieletowe nie są rozwiązaniem nowym. Jednak w Polsce ich popularność dopiero rośnie. W krajach Europy Zachodniej czy Kanadzie docenione zostały już dawno temu. Wciąż wiele osób wątpi w ich solidność i trwałość. Tymczasem podlegają one dokładnie takim samym normom, jak domy murowane. Projektowane są na okres nie krótszy niż 50 lat. Ściany są w tym przypadku łączone z fundamentami za pomocą kotew i specjalnych łączników kątowych. Połączenia tworzone są tak, aby wytrzymać ewentualne siły wyrywające. Nie trzeba też obawiać się tego, że dom szkieletowy jest łatwopalny czy podatny na działanie wilgoci.

Domy szkieletowe są rozwiązaniem, które ma naprawdę sporo zalet. Przede wszystkim powstać mogą w naprawdę krótkim czasie. Pod tym względem znacznie wygrywają z domami murowanymi. Są wytrzymałe, trwałe i naprawdę estetyczne. Pod względem funkcjonalności nie można im nic zarzucić. Dodatkowo obecnie wiele firm ma w swojej ofercie domy szkieletowe z tzw. gwarancją stałej ceny. Przykładem jest Zimmermann-Haus. Dzięki temu klient na starcie wie, jaki jest ostateczny koszt budowy, co w obecnych czasach jest naprawdę na wagę złota.