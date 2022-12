Grzegorz Braun pyta w Sejmie: „Jak wyrzucić męża z domu? Jak przejąć mieszkanie exkonkubenta?” [VIDEO]

REKLAMA

Grzegorz Braun z Konfederacji stanął w obronie praw mężczyzn i potępił nowe ustawodawstwo w zakresie przemocy domowej.

W czwartek uchwalono nowelizację kilku ustaw, w tym m.in. Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Przedstawiciele Konfederacji rzecz jasna nie pominęli tego tematu i wystąpili w obronie praw mężczyzn, którzy w świetle nowych przepisów zostali poddani dyskryminacji. Chodzi o ułatwienie możliwości wyrzucenia z domu „sprawcy przemocy”, czyli oczywiście mężczyzny, i to bez udowodnienia mu winy. Krótko mówiąc, opinia „pokrzywdzonej” kobiety jest absolutna, więc należy jej wierzyć na słowo. W tej sytuacji poseł Grzegorz Braun podzielił się z innymi parlamentarzystami ciekawym spostrzeżeniem.

„Chciałbym wskazać na obfitą twórczość, z którą mamy do czynienia np. w sieci internetowej, publikacje, które same pomagają w wyszukiwaniu, ponieważ wystarczy wstukać pierwsze słowa i otwiera się szeroki wachlarz. Wspólny mianownik: Jak wyrzucić męża z domu? Jak przejąć mieszkanie exkonkubenta? Taki tam język, taka nowoczesna nowomowa się pojawia. To są instruktaże, które oczywiście z zachowaniem pewnej oględności pojawiają się nawet na stronach kancelarii prawnych, które służą konsultacją, ale już bez tej oględności pojawiają się na jakichś tam fanpejdżach feministycznych i tam już jest naprawdę ostra jazda” – opowiadał Grzegorz Braun z Konfederacji.

Braun zadał pytanie rządzącym

Na końcu swojego krótkiego wystąpienia Grzegorz Braun zapytał rządzących, czy śledzą tego typu praktyki, ponieważ w Internecie pojawia się coraz więcej „poradników”, jak pozbyć się mężczyzny z mieszkania i de facto dokonać kradzieży jego własności.

„Pytanie, czy ministerstwo monitoruje tego typu subkulturę i czy nie uważa, że jest to być może mające charakter kryminalny podżeganie do przestępstwa?” – pytał Grzegorz Braun reprezentujący Konfederację Korony Polskiej.