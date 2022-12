Państwo niemieckie dotuje znowu swoją gospodarkę kwotą 200 miliardów euro. Czy nie jest to czasami forma nieuczciwej konkurencji?

REKLAMA

Niemcy dokładają do swojej gospodarki kwotę 200 miliardów euro. Ma to być odpowiedź na kryzys covida i wojnę na Ukrainie. Wydaje się jednak, że takie dotowanie własnego przemysłu ma się dość słabo do zasady uczciwej konkurencji nawet na poziomie samej UE.

Niewiele jest krajów w Europie, które mogą sobie pozwolić na zainwestowanie 200 miliardów euro w operację, która ma złagodzić skutki kryzysu energetycznego i innych przeciwności losu. Berlin wysyła komunikaty, że nie jest to rywalizacja wewnątrzeuropejska, ale…

Kiedy jednak dotuje się produkcję swoich dużych koncernów, ale także małych i średnich przedsiębiorstw, ich produkty stają się bardziej konkurencyjne, niż rywali – także z UE.

Pod rządami kanclerza Olafa Scholza pierwsza dotacja miała miejsce w 2020 roku. Przeznaczono wtedy 130 miliardów euro „na radzenie sobie z gospodarczymi konsekwencjami pandemii”. Teraz na wsparcie ma pójść 200 miliardów euro.

Od 1 stycznia przyszłego roku wzrost cen energii w Niemczech wyniesie ponad 50%. Te pieniądze mają złagodzić skutki podwyżek. Eksperci pytają, czy jeśli np. sytuacja na Ukrainie nie zmieni się w roku 2023, to rząd będzie miał skąd wziąć pieniądze na kolejne „akcje ratunkowe”?

Niektórzy przypominają, że Niemcy muszą uniknąć kryzysów, bo te zawsze generowały niebezpieczne zmiany i pojawienie się radykalizmów. Padają tu daty wielkiego kryzysu i dojścia do władzy Hitlera. Zapewne mocno na wyrost, ale taka retoryka usprawiedliwia ochronę swojej gospodarki i niemiecki protekcjonizm.